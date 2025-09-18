Tânăr din Aiud, trimis în judecată după ce și-a bătut sora minoră cu un bici, dar și cu palma peste față

Un tânăr din Aiud a fost trimis în judecată după ce și-a bătut sora, în urmă cu doi ani. Deși cazul se afla în atenția anchetatorilor din 2023, dosarul a intrat pe rolul instanței din Aiud recent.

Mai exact, în data de 17 septembrie 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și exceptii de cameră preliminară.

În motivarea instanței, magistrații au notat, pe scurt, ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani.

Potrivit motivării instanței, victimă în dosar este sora inculpatului, care la acel moment avea 13 ani. Fapta pentru care tânărul va ajunge în fața completului de judecată a avut loc în data de 7 septembrie 2023.

Atunci, în timp ce se aflau în casă, tânărul a agresat-o fizic pe sora sa. Mai exact a bătut-o cu un bici în zona picioarelor și cu palma peste față.

În timpul anchetei au fost audiați doi martori, inculpatul, dar și fata care a fost bătută de către acesta.

Pentru fapta comisă, tânărul Daniel L., va fi judecat pentru violență în familie. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News