Tânăr din Alba Iulia, plasat în arest la domiciliu, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră. Ce spun polițiștii

Publicat

acum 5 secunde

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Alba Iulia a fost plasat în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru sărvărșirea infracțiunii de relații sexuale cu o minoră. 

Fapta pentru care acesta este cercetat penal ar fi avut loc în data de 4 august 2025. O lună mai târziu, oamenii legii l-au reținut pe acesta. În data de 5 septembrie 2025, tânărul a fost plasat în arest la domiciliu. Victima în acest caz este o minoră în vârstă de 11 ani. 

”Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi, în consecinţă:Dispune luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpatul R. I.Alexandru, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de viol asupra unui minor, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.09.2025, până la data de 04.10.2025, inclusiv”, se arată în soluția pe scurt a Judecătoriei Alba Iulia.

Ce spun polițiștii despre caz

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 20 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 4 august 2025, în timp ce se afla la domiciliul său, tânărul ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 11 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-și exprima un consimțământ valabil, având în vedere vârsta acesteia.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a emis, pe numele tânărului, mandat de arestare la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, au transmis reprezentanții IPJ Alba, la solicitarea reporterilor alba24.ro.

