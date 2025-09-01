Connect with us

Tânăr din Alba Iulia, trimis în judecată de DIICOT după ce i-au fost percheziționate telefoanele. Ce video-uri avea de pe Telegram

acum O oră

Un tânăr din Alba Iulia a fost recent trimis în judecată pentru pornografie inftantilă. Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT Alba Iulia a reieșit că tânărul avea sute de poze și filmări cu minori, în ipostaze sexuale, pe mai multe telefoane. 

Din câte se pare, procurorii au putut proba faptul că tânărul avea încă din anul 2017 materiale pornografice cu minori. În data de 19 mai 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară pe rolul Tribunalului Alba. 

Potrivit motivării instanței, parte din video-urile sau pozele din telefoanele percheziționate de anchetatori erau cumpărate de pe Telegram.

Mai exact de pe Telegram a procurat 5 poze și 26 de video-uri. De asemenea pe un alt telefon anchetatorii au descoperit 253 de imagini pornografice și 193 de video-uri.

Pe un al treilea telefon au mai fost găsite 21 de video-uri și 23 de poze pornografice.

Mai mult de atât între 29 iulie 2017 și în 27 martie 2023 a încărcat în Google Photos mai multe materiale video și foto cu minori, în ipostaze pornografice.

Pentru toate faptele sale, tânărul din Alba Iulia va fi judecat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice în formă continuată. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

