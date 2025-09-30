Connect with us

Cugir

Tânăr din Cugir, reținut după ce a furat bani din geanta unei femei, în spitalul din oraș. Unde a fost prins de polițiști

Publicat

acum 3 ore

Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce a furat bani din geanta unei femei, în spitalul din oraș. Prejudiciul a fost recuperat.

Potrivit IPJ Alba, luni, 29 septembrie, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un tânăr de 24 de ani, din oraș. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în timp ce se afla într-o unitate medicală din oraș, tânărul ar fi sustras din geanta unei femei suma de 500 de lei.

La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe strada George Coșbuc din Cugir. Tânărul avea asupra lui suma de 500 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

