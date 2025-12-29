Tânăr din Galda de Jos, reținut după un control în trafic. Ce au descoperit polițiștii

Un tânăr din Galda de Jos a fost reținut de polițiști. Acesta a fost oprit în trafic, în timp ce conducea un autoturism, pe o stradă din comună. Se afla sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, duminică dimineața (28 decembrie), în jurul orei 9.20, polițiștii Secției 1 de Poliție Galda de Jos au oprit pentru control, pe strada Viilor din comună, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani din Galda de Jos.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de tânărul de 23 de ani.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului.

