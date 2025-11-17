Tânără din Alba, prinsă la volanul unui autoturism neînmatriculat pe DN 7, în Hunedoara. Este cercetată de polițiști

O șoferiță de 20 de ani din Alba este cercetată de polițiști după ce a condus un autoturism care avea autorizația provizorie expirată.

Potrivit IPJ Hunedoara, în seara zilei de 16 noiembrie 2025, polițiștii din Simeria au oprit pe DN 7 un autoturism condus de o femeie de 20 de ani, din județul Alba, care circula cu autorizația provizorie expirată.

În cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunea de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Recomandări preventive

Verificați valabilitatea permisului, a ITP-ului, asigurării RCA și a autorizației provizorii.

Nu conduceți dacă nu dețineți permis, dacă acesta este expirat sau dacă vehiculul nu este înmatriculat.

Efectuați reviziile și formalitățile administrative la timp pentru a evita consecințe legale și financiare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News