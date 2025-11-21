Târgul de Crăciun din Aiud se deschide în 5 decembrie. Patinoar, standuri cu produse locale, spectacole

Târgul de Crăciun din Aiud se deschide în 5 decembrie. Primăria Aiud anunță că este amenajat patinoarul și vor fi standuri cu produse locale, spectacole și ateliere cu activități pentru copii.

Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun la Aiud va fi în 5 decembrie, de la ora 17.00, în centrul municipiului.

Reprezentanții primăriei spun că este amenajat cel mai mare patinoar din Aiud de până acum.

Programul târgului include:

„Atelierul lui Moș Crăciun” – activități pentru toți copiii

spectacole și concerte

spectacol pe gheață

trenulețul lui Moș Crăciun.

Târgul va găzdui și standuri ale producătorilor locali, care vor aduce în fața vizitatorilor preparate tradiționale și produse artizanale.

Târgul de Crăciun Aiud va fi deschis în perioada 5–21 decembrie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News