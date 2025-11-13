Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia participă cu un atelier la întâlnirea școlilor de teatru din Târgu Mureș

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia va fi prezent la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Studio – Întâlnirea Școlilor de Teatru.

Festivalul promovează crearea de rețele între studenți, practicieni și cercetători din domeniul artelor. Evenimentul este organizat de Universitatea de Arte din Târgu Mureș și se va desfășura în perioada 14 – 23 noiembrie, la Târgu Mureș.

În cadrul acestei ediții vor fi găzduite ateliere și spectacole de la 16 universități din țară și din străinătate.

Actorii Laura și Adam Boboc vor coordona în cadrul acestui festival un atelier de teatru de mișcare pe picioroange, în perioada 14 – 16 noiembrie.

”Este onorantă această invitație, venită ca un demers firesc al parteneriatului care ne leagă de instituția organizatoare, la un festival dedicat studenților și profesioniștilor din domeniul Artelor spectacolului, din România și din străinătate”, transmit reprezentanții teatrului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News