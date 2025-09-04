Actualitate
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia participă la Festivalul Stradal WonderPuck Cluj-Napoca, cu două spectacole
Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia participă la la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck Cluj-Napoca. Va prezenta cu două spectacole, sâmbătă, 6 septembrie.
”Ne dorim să oferim zâmbet și bună dispoziție micilor spectatori clujeni, care să ne răsplătească, la rândul lor, cu numeroase aplauze”, transmit reprezentanții teatrului.
Programul spectacolelor la Cluj:
Ora 11:00 – spectacolul „Cei trei purceluși”, regia Teodora Popa și Viorica Boda, pe Scena mare din Piața Unirii Cluj-Napoca
„Cei trei purceluși” – un spectacol vesel, antrenant, cu personaje simpatice, care îi invită pe copii la joc și la joacă. Și dincolo de veselie este povața: nu fii leneș și delăsător dacă vrei să te bucuri de ceva trainic, durabil și frumos.
Ora 19:30 – spectacolul „Clovnii petrecăreți”, regia și interpretarea Laura și Adam Boboc, pe scena din incinta Muzeului de Artă Cluj-Napoca
„Clovnii petrecăreți” este un spectacol cu marionete cu fire, care aduce, prin personajele haioase, prin modul în care ele cântă și dansează, zâmbete și veselie.
Echipa participantă la festival:
- Actorii: Viorica Boda, Irina Melnic, Teodora Popa, Mădălin Costea, Laura Boboc și Adam Boboc
- Regizorul de scenă-culise Elena Madaras
- Maestrul de sunet Florin Andrea
- Operatorul de lumini Ovidiu Tămășan
- Mașiniștii Florin Badiu și Gheorghe Hațegan
- Managerul teatrului: Ioana Bogățan
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.