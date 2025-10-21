Connect with us

Actualitate

Tentativă de phishing în numele unor site-uri de recrutare. Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici

Publicat

acum 29 de secunde

Tentativă de phishing în numele unor site-uri de recrutare: Numele mai multor companii de recrutare din România sunt folosite pentru fraude cibernetice. Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici.

Platforma de recrutare eJobs aduce clarificări cu privire la sesizările provenite din partea mai multor persoane care au spus că au fost sunate de voci robotice care pretindeau că reprezintă compania, potrivit Mediafax.

EJobs se delimitează de toate apelurile care provin de la persoane ce pretind că o reprezintă și specifică faptul că niciodată, niciun reprezentant eJobs nu va suna personal un candidat pentru a-i cere datele sale personale.

Compania eJobs specifică faptul că acestea sunt parte dintr-o tentativă de fraudă internațională, de care se delimitează.

Recomandări Ejobs

Potrivit unui comunicat Ejobs, citat de Mediafax, datele furnizate în CV ajung doar la angajatorii pentru care ai aplicat sau, dacă ai CV-ul public, cu recrutorii care caută angajați în baza de date.

„Organizațiile la care aplici sau care îți pot vedea CV-ul sunt verificate manual de către echipa noastră, special ca să știi că informațiile tale sunt în siguranță și că aplici la angajatori reali”.

Totuși, în cazul în care ai primit sau vei primi un astfel de apel, urmat de un mesaj pe WhatsApp, este recomandat să:

  • nu dai click pe linkurile din acel mesaj
  • nu oferi date personale sau bancare acestor persoane
  • blochezi numărul de telefon de la care ai primit mesajul
  • îl raportezi direct în WhatsApp

De asemenea, trebuie să știi că „astfel de mesaje vin întotdeauna după un apel telefonic prealabil, făcut de o persoană reală, de la un număr de telefon din România”, se specifică în comunicatul Ejobs.

Apelurile sunt reale atunci când:

  • sunt în limba română, cu excepția situațiilor în care tu, candidatul, nu vorbești fluent limba română (lucru vizibil în CV-ul tău)
  • conțin o formă de salut cu numele tău
  • conțin numele întreg al recrutorului
  • menționează rolul pentru care ai fost contactat și care se potrivește cu abilitățile și experiența ta de muncă

În cele din urmă, platforma de recrutare eJobs recomandă consultarea ghidului Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, pentru mai multe informații.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 29 de secunde

Tentativă de phishing în numele unor site-uri de recrutare. Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici
Economieacum 15 minute

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Educațieacum 30 de minute

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 45 de minute

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Administrațieacum 2 zile

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 15 minute

Sindicate: Dacă nu majorează salariul minim pe economie de la 1 ianuarie 2026, România riscă infrigement
Economieacum O oră

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 45 de minute

Câte posturi din administrația locală vor fi desființate. Anunțul ministrului Cseke Attila despre reforma din primării
Evenimentacum 2 ore

Nicușor Dan, interesat de încă un mandat de președinte: ”să faci lucruri în societate necesită timp”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Derby de top pe Stadion „Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia întâlnește Știința Poli Timișoara, sâmbătă
Evenimentacum 22 de ore

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Vremea până în 17 noiembrie: câteva zile calde, apoi se răcește și vin ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată
Evenimentacum 19 ore

25 octombrie: Lansarea cărții „Principii Transilvaniei”, de Teréz Oborni, la Palatul Principilor din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 4 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 4 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 30 de minute

Diriginții pot trece în catalog prima notă la purtare pentru elevi, în anul școlar 2025-2026 până vineri, 24 octombrie. Reguli
Educațieacum 6 ore

Marius-Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, a primit trofeul ”Directorul Anului 2025 pentru Inovare” – AVE România
Mai mult din Educatie