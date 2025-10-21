Actualitate
Tentativă de phishing în numele unor site-uri de recrutare. Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici
Tentativă de phishing în numele unor site-uri de recrutare: Numele mai multor companii de recrutare din România sunt folosite pentru fraude cibernetice. Ce trebuie să știi ca să nu cazi în plasa atacatorilor cibernetici.
Platforma de recrutare eJobs aduce clarificări cu privire la sesizările provenite din partea mai multor persoane care au spus că au fost sunate de voci robotice care pretindeau că reprezintă compania, potrivit Mediafax.
EJobs se delimitează de toate apelurile care provin de la persoane ce pretind că o reprezintă și specifică faptul că niciodată, niciun reprezentant eJobs nu va suna personal un candidat pentru a-i cere datele sale personale.
Compania eJobs specifică faptul că acestea sunt parte dintr-o tentativă de fraudă internațională, de care se delimitează.
Recomandări Ejobs
Potrivit unui comunicat Ejobs, citat de Mediafax, datele furnizate în CV ajung doar la angajatorii pentru care ai aplicat sau, dacă ai CV-ul public, cu recrutorii care caută angajați în baza de date.
„Organizațiile la care aplici sau care îți pot vedea CV-ul sunt verificate manual de către echipa noastră, special ca să știi că informațiile tale sunt în siguranță și că aplici la angajatori reali”.
Totuși, în cazul în care ai primit sau vei primi un astfel de apel, urmat de un mesaj pe WhatsApp, este recomandat să:
- nu dai click pe linkurile din acel mesaj
- nu oferi date personale sau bancare acestor persoane
- blochezi numărul de telefon de la care ai primit mesajul
- îl raportezi direct în WhatsApp
De asemenea, trebuie să știi că „astfel de mesaje vin întotdeauna după un apel telefonic prealabil, făcut de o persoană reală, de la un număr de telefon din România”, se specifică în comunicatul Ejobs.
Apelurile sunt reale atunci când:
- sunt în limba română, cu excepția situațiilor în care tu, candidatul, nu vorbești fluent limba română (lucru vizibil în CV-ul tău)
- conțin o formă de salut cu numele tău
- conțin numele întreg al recrutorului
- menționează rolul pentru care ai fost contactat și care se potrivește cu abilitățile și experiența ta de muncă
În cele din urmă, platforma de recrutare eJobs recomandă consultarea ghidului Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, pentru mai multe informații.
