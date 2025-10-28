Tichete de energie: peste 34 de milioane de lei virate beneficiarilor pentru plata facturilor din septembrie

Au fost virați peste 34 de milioane de lei beneficiarilor tichetului de energie pentru plata facturilor din luna septembrie.

Astfel, sumele pentru peste 600.000 de beneficiari ai tichetului de energie, sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei pentru plata facturilor din luna septembrie, au fost virate, a anunțat, marți, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

„Este un ajutor important pentru familiile și persoanele vulnerabile, care se confruntă cu cheltuieli tot mai mari și pentru care fiecare leu contează.

Este nevoie să afle cât mai mulți potențiali beneficiari. Cei care îndeplinesc condițiile pot aplica în continuare pentru tichetul de energie, fie online, fie direct la oficiile poștale”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, citat de Agerpres.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat, la rândul său, printr-un comunicat că a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, reprezentând sprijin acordat conform OUG nr. 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie 2025.

„Beneficiarii care au primit sumele în conturile de mandat pentru plata facturilor se pot prezenta la oficiile poștale cu factura emisă de furnizorul de energie și pot utiliza banii pentru plata consumului de energie electrică din luna septembrie”, se menționează în comunicat.

Începând cu jumătatea lunii septembrie 2025, când a fost efectuată prima plată, ANPIS a transferat în conturile de mandat peste 93 de milioane de lei pentru aproximativ 632.000 de beneficiari ai acestui sprijin financiar, destinat plății facturilor de energie electrică.

Sprijinul financiar se acordă până la 31 martie 2026, astfel că cererile pentru tichetul de energie se pot depune oricând, online (EPIDS) sau fizic, la primării și oficiile poștale.

La achitarea facturii în oficiile poștale nu trebuie prezentat tichetul, ci factura emisă de furnizorul de energie electrică, precizează ANPIS.

Cine poate beneficia de acest sprijin

De acest sprijin financiar pot beneficia:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

De asemenea, beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

