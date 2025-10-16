Connect with us

Actualitate

Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în UE. Măsura vizează reducerea consumului de tutun

Publicat

acum O oră

Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise: Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, cu scopul de a reduce consumul de tutun, informează AP.

De asemenea, este analizată și o posibilă interzicere a comercializării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri.

Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din noiembrie.

Proiectul de rezoluție citează un raport al unui grup de studiu al OMS „privind reglementarea produselor din tutun”, care „recomandă în mod explicit interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea țigărilor”, relatează cotidianul Bild.

„O interdicție privind fabricarea, importul, distribuția și vânzarea de țigări cu filtru ar aduce o contribuție importantă la reducerea consumului de tutun”, se mai prevede în proiectul de lege, citat de Agerpres.

Interdicția țigărilor electronice este, de asemenea, o „opțiune suplimentară de reglementare”, deoarece UE urmărește să protejeze mediul și sănătatea oamenilor.

Propunerea a fost discutată pentru prima dată în cadrul Grupului de lucru pentru sănătate publică, din cadrul Consiliului UE, pe 9 octombrie și va fi examinată la conferința OMS de la Geneva, care va avea loc luna viitoare.

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, susține și ea restricțiile, analizând o posibilă interdicție „bazată pe generații”, care ar interzice vânzarea de produse din tutun oricărei persoane născute după un anumit an.

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

  1. Pamfil

    joi, 16.10.2025 at 13:01

    indiferent sub ce forma se vinde, tutunul este un drog si ar trebui interzis iar consumatorii pedepsiti drastic ca cei ce consuma alte droguri.

    Singapore este un exemplu de bune practici in acest sens.

