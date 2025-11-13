Tineri din Sebeș, arestați preventiv după ce au fost ridicați de mascați: Creșteau cannabis în casă. Ce acuzații aduce DIICOT

Mai mulți tineri din Sebeș, care au fost ridicați de mascați, în urma a opt percheziții, își vor petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv. Perchezițiile au avut loc pe 11 noiembrie, iar o zi mai târziu, aceștia au ajuns în fața magistraților Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă. Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Alba Iulia.

Din câte se pare aceștia erau în vizorul anchetatorilor de mai mult timp, fiind filați de către BCCO Alba Iulia. Mai exact, Daniel D.B., Mihai V.P., Andrei N.P., Andrei V.C., Cristian D.C., sunt acum cercetați după ce în perioada 2024-noiembrie 2025, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive (canabis, substanțe cristaline 3 CMC, 4 CMC și 4BMC) către consumatori, inclusiv minori, din județul Alba.

Cei cinci au vârste cuprinse între 17 și 32 de ani. Mai mult de atât, în urma a opt percheziții domiciliare efectuate în Sebeș și Sibiu, anchetatorii au descoperit chiar și o cultură indoor de cannabis.

Cultură indoor de cannabis

Mai exact este vorba despre șase plante de canabis aflate în stadiu avansat de creștere și 12 plante de canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, două corturi destinate creșterii indoor a plantelor de canabis, recipiente cu fertilizant și soluții nutritive pentru plante dar și un aparat electric pentru deshidratarea plantelor.



De la cannabis la ciuperci

De asemenea, au fost găsite și aproximativ 400 de grame de rezină de canabis (drog de risc), 100 de grame de canabis (drog de risc), 80 de grame de substanță cristalină 4 CMC (drog de mare risc), 40 de grame de ciuperci care conțin psilocine (drog de mare risc), comprimate ecstasy (drog de mare risc).

Pe lângă droguri, au fost găsite cântare, grindere, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline.

