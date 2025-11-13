Connect with us

Eveniment

Tineri din Sebeș, arestați preventiv după ce au fost ridicați de mascați: Creșteau cannabis în casă. Ce acuzații aduce DIICOT

cultura canabis droguri diicot

Publicat

acum 5 secunde

Mai mulți tineri din Sebeș, care au fost ridicați de mascați, în urma a opt percheziții, își vor petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv. Perchezițiile au avut loc pe 11 noiembrie, iar o zi mai târziu, aceștia au ajuns în fața magistraților Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă. Dosarul a fost instrumentat de DIICOT Alba Iulia. 

Din câte se pare aceștia erau în vizorul anchetatorilor de mai mult timp, fiind filați de către BCCO Alba Iulia. Mai exact, Daniel D.B., Mihai V.P., Andrei N.P., Andrei V.C., Cristian D.C., sunt acum cercetați după ce  în perioada 2024-noiembrie 2025, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive (canabis, substanțe cristaline 3 CMC, 4 CMC și 4BMC) către consumatori, inclusiv minori, din județul Alba.

VEZI ȘI: Percheziții BCCO și DIICOT Alba Iulia, la Sebeș și Sibiu. 5 bărbați care vindeau droguri inclusiv către minori din Alba, reținuți

Cei cinci au vârste cuprinse între 17 și 32 de ani. Mai mult de atât, în urma a opt percheziții domiciliare efectuate în Sebeș și Sibiu, anchetatorii au descoperit chiar și o cultură indoor de cannabis.

Cultură indoor de cannabis

Mai exact este vorba despre șase plante de canabis aflate în stadiu avansat de creștere și 12 plante de canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, două corturi destinate creșterii indoor a plantelor de canabis, recipiente cu fertilizant și soluții nutritive pentru plante dar și un aparat electric pentru deshidratarea plantelor.

YouTube video

De la cannabis la ciuperci

De asemenea, au fost găsite și aproximativ 400 de grame de rezină de canabis (drog de risc), 100 de grame de canabis (drog de risc), 80 de grame de substanță cristalină 4 CMC (drog de mare risc), 40 de grame de ciuperci care conțin psilocine (drog de mare risc), comprimate ecstasy (drog de mare risc).

Pe lângă droguri, au fost găsite cântare, grindere, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

cultura canabis droguri diicot
Evenimentacum 5 secunde

Tineri din Sebeș, arestați preventiv după ce au fost ridicați de mascați: Creșteau cannabis în casă. Ce acuzații aduce DIICOT
Regula fermoarului
Evenimentacum 14 minute

RCA a crescut: Cu ce procent s-au majorat tarifele de referință. Anunțul ASF
Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Economieacum 30 de minute

Avertisment BNR: Inflația va scădea lent și va rămâne mai ridicată decât estimările anterioare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Cât plătește Primăria Alba Iulia pentru o curățenie generală în casa primarului Velican. Locația va fi deschisă pe 30 decembrie
Administrațieacum 7 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Economieacum 30 de minute

Avertisment BNR: Inflația va scădea lent și va rămâne mai ridicată decât estimările anterioare
Economieacum 12 ore

A crescut câștigul salarial mediu pe economie. Unde s-au înregistrat cele mai mari venituri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Evenimentacum 19 ore

Legea ce impune noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari, aprobată de Parlament. Cum se încasează plățile în avans
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Rezultate remarcabile obținute de șahiștii cugireni, la Campionatul Național al Belgiei și „Cupa Rotary”. Clasament
Evenimentacum 2 zile

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 45 de minute

DiscoverEU 2025: Ultima zi de înscriere pentru permise gratuite de călătorie în Europa. Selecție pentru tinerii născuți în 2007
ziua veteranilor
Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Armonii pentru Eroi, concert la Alba Iulia, dedicat Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 17 ore

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
antel print sistem productie imprimare imprimanta
Evenimentacum 22 de ore

Antel Print, 25 de ani de ambiție și dezvoltare constantă (P)
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 12 ore

Spitalul Județean Sibiu, dotat cu un robot pentru pacienții oncologici
spital tarneveni psihiatrie, georgiana pascu
Evenimentacum 20 de ore

FOTO Spitalul groazei: Mizerie, pacienți lăsați dezbrăcați în frig. Probleme teribile pe secția de psihiatrie din Târnăveni
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum 3 zile

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie