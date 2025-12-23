FOTO Tavanul piscinei interioare a hotelului Hilton Sibiu s-a prăbușit. Cinci adulți și trei minori, extrași din piscină

Tavanul piscinei interioare a hotelului Hilton Sibiu s-a prăbușit marți, 23 decembrie, în jurul orei 14.45. La fața locului intervin pompierii din Sibiu cu multiple autospeciale și ambulanțe SMURD. La nivelul ISU Sibiu a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

UPDATE, ora 17.11: Potrivit IPJ Sibiu, a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce o bucată din tavanul unei încăperi a căzut peste o piscină în care se aflau mai multe persoane.

UPDATE, ora 17.00: Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Aproximativ 120 de mp din tavanul (din rigips) situat la piscina unității de cazare s-a desprins și a căzut, a anunțat ISU Sibiu.

Șapte persoane au fost afectate de incident:

patru minori în vârstă de 3, 5, 7 și 7 ani au suferit atacuri de panică și traumatisme ușoare fiind transportați la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri de specialitate

doi adulți în vârstă de 45 și 42 de ani au suferit multiple contuzii și traumatisme ușoare și au fost transportați la UPU Sibiu.

O persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului însă a refuzat transportul la spital.

Cauza care a generat producerea acestui eveniment este analizată de instituțiile abilitate.

Știrea inițială

Momentan, potrivit reprezentanților pompierilor din județul vecin nu se știe dacă există persoane prinse sub dărâmături.

Pompierii intervin de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

La fața locului acționează următoarele forțe:

2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic;

4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic;

o autospecială de transport personal și victime multiple

o autospecială de descarcerare

3 autospeciale de stingere

2 autospeciale de primă intervenție și comanda.

Opt persoane extrase din piscină

Opt persoane au fost extrase din psicină. Este vorba despre 5 adulți și 3 minori care au fost extrași din piscina de către salvator. Cei opt sunt evaluați de echipajele medicale sosite la fața locului.

La fața locului se va deplasa și un echipaj de scafandri. Se continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție. Misiunea este în dinamică, știre în curs de actualizare.

Mai multe persoane transportate la spital

UPDATE 16.00: Mai multe persoane au fost transportate la spital. Potrivit ISU Sibiu, au fost înregistrate 7 victime (3 adulți și 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulți și 4 minori) au fost transportate la spital, toate conștiente.

sursă foto: ISU Sibiu

