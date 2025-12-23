Connect with us

Eveniment

FOTO Tavanul piscinei interioare a hotelului Hilton Sibiu s-a prăbușit. Cinci adulți și trei minori, extrași din piscină

Publicat

acum 2 ore

Tavanul piscinei interioare a hotelului Hilton Sibiu s-a prăbușit marți, 23 decembrie, în jurul orei 14.45. La fața locului intervin pompierii din Sibiu cu multiple autospeciale și ambulanțe SMURD. La nivelul ISU Sibiu a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție.

UPDATE, ora 17.11: Potrivit IPJ Sibiu, a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce o bucată din tavanul unei încăperi a căzut peste o piscină în care se aflau mai multe persoane.

UPDATE, ora 17.00: Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. Aproximativ 120 de mp din tavanul (din rigips) situat la piscina unității de cazare s-a desprins și a căzut, a anunțat ISU Sibiu.

Șapte persoane au fost afectate de incident:

  • patru minori în vârstă de 3, 5, 7 și 7 ani au suferit atacuri de panică și traumatisme ușoare fiind transportați la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri de specialitate
  • doi adulți în vârstă de 45 și 42 de ani au suferit multiple contuzii și traumatisme ușoare și au fost transportați la UPU Sibiu.

O persoană a primit îngrijiri medicale la fața locului însă a refuzat transportul la spital.

Cauza care a generat producerea acestui eveniment este analizată de instituțiile abilitate.

Știrea inițială

Momentan, potrivit reprezentanților pompierilor din județul vecin nu se știe dacă există persoane prinse sub dărâmături.

Pompierii intervin de urgență în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior.

La fața locului acționează următoarele forțe:

  • 2 ambulanțe SMURD dintre care una cu medic;
  •  4 ambulanțe SAJ dintre care una cu medic;
  • o autospecială de transport personal și victime multiple
  •  o autospecială de descarcerare
  • 3 autospeciale de stingere
  • 2 autospeciale de primă intervenție și comanda.

Opt persoane extrase din piscină

Opt persoane au fost extrase din psicină.  Este vorba despre 5 adulți și 3 minori care au fost extrași din piscina de către salvator. Cei opt sunt evaluați de echipajele medicale sosite la fața locului.

La fața locului se va deplasa și un echipaj de scafandri. Se continuă misiunea de căutare a persoanelor surprinse sub dărâmături în piscină.

A fost declanșat Planul Roșu de Intervenție. Misiunea este în dinamică, știre în curs de actualizare.

Mai multe persoane transportate la spital

UPDATE 16.00: Mai multe persoane au fost transportate la spital. Potrivit ISU Sibiu, au fost înregistrate 7 victime (3 adulți și 4 minori), dintre care 6 persoane (2 adulți și 4 minori) au fost transportate la spital, toate conștiente.

sursă foto: ISU Sibiu

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

mancare, revelion, craciun, mancare de revelion, masa
Evenimentacum 13 minute

Idei pentru o masă de Crăciun fără stres pentru gazdă: Ce avantaje are bufetul și cum îl poți organiza eficient
Evenimentacum 35 de minute

VIDEO: Moș Crăciun ”racolat” de polițiștii din Alba. Ce misiune specială a avut alături de oamenii legii
Evenimentacum O oră

VIDEO: Radu Miruță și Irineu Darău, noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus jurământul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 7 ore

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026
Administrațieacum o zi

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 8 ore

Facilități fiscale pentru angajații încadrați în muncă cu salariul minim pe economie, în anul 2026. Condiții propuse de Guvern
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 6 ore

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 4 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

mancare, revelion, craciun, mancare de revelion, masa
Evenimentacum 13 minute

Idei pentru o masă de Crăciun fără stres pentru gazdă: Ce avantaje are bufetul și cum îl poți organiza eficient
Evenimentacum 6 ore

Versuri colinde de Crăciun. Textele celor mai îndrăgite cântece pentru sărbătorile de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Evenimentacum 7 ore

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 22 de ore

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie