Administrație

Top autorități și instituții publice din Alba cu datorii fiscale. Care sunt restanțele de plată. Lista publicată de ANAF

Publicat

acum 55 de secunde

ANAF a publicat lista instituțiilor cu datorii fiscale la data de 31 august. În clasamentul unităților publice cu restanțe se află și cinci instituții din Alba, majoritatea primării.

Totalul datoriilor înregistrate de instituții din județul Alba este 3.829.731 lei. Cea mai mare restanță de plată o înregistrează Primăria Scărișoara: 2,36 milioane lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a informat instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații.

Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate.

La data de 31 august 2025, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei.

Notificări ANAF

Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.

Acestea pot solicita eșalonarea plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.

Top instituții publice cu datorii fiscale în Alba. Lista publicată de ANAF

Obligații neachitate la data de 31 august 2025:

  • Primăria comunei Scărișoara: 2.364.368 lei
  • Primăria comunei Ighiu: 1.008.962 lei
  • Primăria Ocna Mureș: 272.274 lei
  • Primăria comunei Gârbova: 64.131 lei
  • Club Sportiv Ocna Mureș: 60.230 lei
  • Serviciul de Utilitate Publică Abrud: 59.766 lei
Ultimele articole pe alba24
