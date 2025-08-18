Connect with us

Eveniment

UPDATE: Trafic rutier îngreunat pe DN 67C Transalpina între Laz și Căpâlna: pietre căzute pe carosabil

Publicat

acum O oră

Trafic rutier îngreunat, luni după-amiaza, pe DN 67C Transalpina, între localitățile Laz și Căpâlna. Au căzut pietre pe carosabil, potrivit IPJ Alba. 

Poliția precizează că în unele zone circulația se desfășoară pe un singur sens.

UPDATE, ora 17.55: IPJ Alba a anunțat că traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri.

foto: arhivă

