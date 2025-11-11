Tragedia de la Ampoița. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, în cazul femeii decedate după incendiu

Tragedia de la Ampoița. În cazul femeii găsite decedate după un incendiu la locuința sa, polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Potrivit IPJ Alba, luni, 10 noiembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o femeie, în vârstă de 84 de ani, din comuna Meteș, a căzut în camera imobilului și se află în stare de inconștiență.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în interiorul imobilului în care locuia femeia, ar fi izbucnit un incendiu, iar echipajele medicale prezente la fața locului au declarat decesul acesteia.

În urma examinării sumare a corpului neînsuflețit, nu au fost identificate leziuni vizibile. În acest caz, nu sunt suspiciuni. Personalul medical care a intervenit la fața locului constatase că femeia decedase intoxicată cu monoxid de carbon.

Trupul femeii a fost transportat la spital, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere din culpă și ucidere din culpă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News