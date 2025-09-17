Connect with us

Eveniment

FOTO-VIDEO: Tragedie la Alba Iulia. Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat, după ce s-a urcat pe un stâlp din zona gării CFR

Publicat

acum 2 ore

Tragedie la Alba Iulia: Un tânăr de 24 de ani din Alba Iulia a murit electrocutat, după ce s-ar fi urcat pe un stâlp aflat între linia 1 și linia 2, în Gara CFR din municipiu. 

Din primele informații, tragedia s-ar fi produs în noaptea de marți spre miercuri.

YouTube video

Se pare că tânărul ar fi consumat o sticlă de alcool și s-ar fi dezbrăcat înainte de a se urca pe stâlp. Trupul acestuia ar fi fost găsit de către o femeie care ar fi trecut linia ferată pentru a merge la muncă, în dimineața zilei de 17 septembrie 2025.

Potrivit surselor alba24.ro, ar fi vorba despre un tânăr în vârstă de 24 de ani din oraș, Andrei F.

Zona în care a fost găsit tânărul se află la o distanță de circa 100 de metri de Gara CFR Alba Iulia, pe sensul spre stația CFR Bărăbanț.

O altă tragedie s-a petrecut în același loc, în 2018

În urmă cu mai mulți ani, în 2018, o altă persoană a murit electrocutată în același loc. Este vorba despre militarul Alexandru Orosz care a murit electrocutat, când descărca un tanc de pe o garnitură de tren. Atunci tragedia s-a petrecut cu câteva zile înainte de Ziua Națională a României, 1 Decembrie, iar tancul urma să fie folosit la parada militară.

CITEȘTE ȘI: Dosarul militarului mort pe peronul gării din Alba Iulia: Plutonier major, trimis în judecată pentru ucidere din culpă, după 6 ani

Militarul a murit în momentul în care a ridicat antena tancului, iar acesta a făcut arc electric cu șina de tren.

Ce au spus polițiștii din Alba despre caz

În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Alba Iulia au fost sesizați de către impiegatul de mișcare, din stația CF Alba Iulia, cu privire la faptul că, în Gara CFR din municipiul Alba Iulia, pe una dintre liniile de tren, se află o persoană care nu prezintă semne vitale.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un tânăr de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, reiese că acesta s-ar fi urcat pe un stâlp de electrificare, din stația CF Alba Iulia, și s-ar fi electrocutat.

Cadavrul bărbatului va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările sub aspesctul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

Tânăr din Unirea, prins de polițiști în timp ce conducea băut și fără permis un vehicul neînmatriculat. S-a ales cu dosar penal
Educațieacum 26 de minute

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Evenimentacum 43 de minute

Incendiu într-un sat din Sălciua. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea focului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 17 ore

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Administrațieacum 3 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 2 zile

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 6 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 3 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 14 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 26 de minute

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Educațieacum 21 de ore

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Mai mult din Educatie