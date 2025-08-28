Connect with us

Economie

Transelectrica majorează un tarif cu 82% de la 1 septembrie. Efectul în facturi va fi foarte mic

Publicat

acum 2 ore

Transelectrica majorează un tarif cu 82% de la 1 septembrie. Este vorba despre tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, ceea ce duce, în final, la o nouă majorare a facturilor la electricitate.

Tariful actual de 7,04 lei/MWh va fi majorat la 12,79 lei/MWh, adică o creștere de aproape 82%, transmite Economedia.

Această majorare de tarif va duce la o creștere de 5 lei per MWh, adică de 0,005 lei/kWh.

Astfel, la un consum lunar de 100 kwh, impactul în factură va fi de circa 0,5 lei lunar, iar la un consum lunar de 200kwh majorarea de preț va fi de 1 leu lunar.

La consumul mediu anual al consumatorului mediu, asta înseamnă 5,5 lei pe an, mai precizează Economedia.

„Modificarea valorii tarifului a fost determinată de aplicarea mecanismului de corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului intrat în vigoare la data de 01 iunie 2025, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei”, explică Transelectrica.

