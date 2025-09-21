Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic: o nouă licitație, în SEAP. Care este valoarea lucrărilor

Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic. Administrația locală din municipiul Blaj a lansat recent o nouă licitație pentru transformarea unei zone din municipiu într-un spațiu urban multifuncțional modern. Este vorba despre zona lacului Chereteu, care urmează să fie transformată într-un spațiu public adaptat nevoilor contemporane, care va îmbina armonios funcțiile culturale, recreative și ecologice.

Lucrările propuse în zona lacului Chereteu reprezintă o inițiativă importantă pentru creșterea calității vieții în municipiu și pentru dezvoltarea infrastructurii urbane sustenabile.

Primăria Blaj a lansat pe 17 septembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă licitație pentru achiziția lucrărilor pentru obiectivul „Reconversia funcțională a zonei lacului Chereteu”.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 19.568.044,68 de lei, fără TVA.

Reamintim faptul că prima licitație, lansată în luna mai 2025, a fost anulată. În cadrul procedurii respective, pentru Lotul 1 (Reconversia funcțională a zonei lacului Chereteu – Regenerare urbană) și Lotul 2 (Reconversia funcțională a zonei lacului Chereteu – Infrastructura verde-albastră) au fost depuse trei oferte.

Este vorba despre Peisagistica Shri Garden SRL, asocierea Total NSA AG Construct – Pro Hart Group și asocierea Laurentiu H SRL – Frasinul.

Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic

Proiectul are ca obiectiv revitalizarea unei zone urbane subutilizate prin reconversia spațiului într-un areal multifuncțional, destinat comunității locale, activităților culturale, recreative și ecologice.

Proiectul propune intervenții complexe pentru crearea unui parc urban integrat, accesibil, sustenabil și adaptat schimbărilor climatice. Prin această investiție se urmărește regenerarea unui amplasament natural-antropizat, promovând soluții bazate pe natură (NBS), integrarea inițiativei New European Bauhaus și furnizarea de servicii ecosistemice și culturale.

Scopul lucrărilor este de a transforma zona într-un parc tematic urban, incluzând spații pentru activități comunitare, culturale și de loisir, infrastructură verde și facilități ecosistemice.

Proiectul include:

zonă de promenadă, losir, meditație;

piațetă acces amfiteatru;

amfitreatru;

rampă acces foisor;

foișor;

centru cultural;

piațetă foișor;

gradene;

piațeta acces centru cultural;

parcare centru cultural;

parc tematic senzorial;

altar senzorial;

zona dezvoltare motricitate cu mobilier din lemn;

grup sanitar și spatiu pentru întreținere;

observatoare fauna, flora, mediul acvatic și aerian;

facilități pentru servicii ecosistemice cultural – terapeutice;

amenajare peisagistică;

parc terapeutic pe apă;

habitat pentru viețuitoare acvatice;

insule plutitoare;

sistem aerare corp apă-lac;

amenajare plante acvatice.

