Connect with us

Blaj

Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic: o nouă licitație, în SEAP. Care este valoarea lucrărilor

Publicat

acum 26 de secunde

Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic. Administrația locală din municipiul Blaj a lansat recent o nouă licitație pentru transformarea unei zone din municipiu într-un spațiu urban multifuncțional modern. Este vorba despre zona lacului Chereteu, care urmează să fie transformată într-un spațiu public adaptat nevoilor contemporane, care va îmbina armonios funcțiile culturale, recreative și ecologice.

Lucrările propuse în zona lacului Chereteu reprezintă o inițiativă importantă pentru creșterea calității vieții în municipiu și pentru dezvoltarea infrastructurii urbane sustenabile.

Primăria Blaj a lansat pe 17 septembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă licitație pentru achiziția lucrărilor pentru obiectivul „Reconversia funcțională a zonei lacului Chereteu”.

Valoarea totală a lucrărilor este estimată la 19.568.044,68 de lei, fără TVA.

Reamintim faptul că prima licitație, lansată în luna mai 2025, a fost anulată. În cadrul procedurii respective, pentru Lotul 1 (Reconversia funcțională a zonei lacului Chereteu – Regenerare urbană) și Lotul 2 (Reconversia funcțională a zonei lacului Chereteu – Infrastructura verde-albastră) au fost depuse trei oferte.

Este vorba despre Peisagistica Shri Garden SRL, asocierea Total NSA AG Construct – Pro Hart Group și asocierea Laurentiu H SRL – Frasinul.

Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic

Proiectul are ca obiectiv revitalizarea unei zone urbane subutilizate prin reconversia spațiului într-un areal multifuncțional, destinat comunității locale, activităților culturale, recreative și ecologice.

Proiectul propune intervenții complexe pentru crearea unui parc urban integrat, accesibil, sustenabil și adaptat schimbărilor climatice. Prin această investiție se urmărește regenerarea unui amplasament natural-antropizat, promovând soluții bazate pe natură (NBS), integrarea inițiativei New European Bauhaus și furnizarea de servicii ecosistemice și culturale.

Scopul lucrărilor este de a transforma zona într-un parc tematic urban, incluzând spații pentru activități comunitare, culturale și de loisir, infrastructură verde și facilități ecosistemice.

Proiectul include:

  • zonă de promenadă, losir, meditație;
  • piațetă acces amfiteatru;
  • amfitreatru;
  • rampă acces foisor;
  • foișor;
  • centru cultural;
  • piațetă foișor;
  • gradene;
  • piațeta acces centru cultural;
  • parcare centru cultural;
  • parc tematic senzorial;
  • altar senzorial;
  • zona dezvoltare motricitate cu mobilier din lemn;
  • grup sanitar și spatiu pentru întreținere;
  • observatoare fauna, flora, mediul acvatic și aerian;
  • facilități pentru servicii ecosistemice cultural – terapeutice;
  • amenajare peisagistică;
  • parc terapeutic pe apă;
  • habitat pentru viețuitoare acvatice;
  • insule plutitoare;
  • sistem aerare corp apă-lac;
  • amenajare plante acvatice.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 26 de secunde

Transformarea zonei lacului Chereteu din Blaj într-un parc tematic: o nouă licitație, în SEAP. Care este valoarea lucrărilor
Evenimentacum O oră

VIDEO Sacrificiile crescătorilor de animale: Teodor Nana, fermierul din Șard care de peste 21 de ani nu a mai avut un concediu
Evenimentacum 10 ore

Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Administrațieacum 3 zile

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Economieacum 2 zile

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum 4 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 10 ore

Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București
Blajacum 2 zile

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

VIDEO: BMW decorat cu peștele de sticlă al bunicii și carpetă cu ”Răpirea din Serai”, vedetă la Cars X Coffee Alba Iulia
Evenimentacum 15 ore

Expoziție inedită de fotografie cu actorul Ion Caramitru, la Alba Iulia. O experiență vizuală cu efecte de lumini și ceață
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 4 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 13 ore

VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea
Educațieacum 14 ore

Atelier de educație media, la Alba Iulia, pentru profesori. Cum îi ghidezi pe elevi să își obțină informațiile corecte din online
Mai mult din Educatie