Transport ilegal de lemn, descoperit în trafic pe DJ 107A la Vurpăr. Ce măsuri au luat polițiștii

Un transport ilegal de lemn a fost descoperit în trafic, pe DJ 107 A la Vurpăr. Un bărbat a transportat material lemnos, de mai multe ori, cu un autovehicul, pe baza unui singur aviz de însoțire a mărfii.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control pe DJ 107 A, pe raza localității Vurpăr, un autovehicul condus de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Vințu de Jos, care transporta material lemnos.

Întrucât existau suspiciuni cu privire la legalitatea transportului de material lemnos, polițiștii au solicitat sprijinul specialiștilor silvici. În urma inventarierii, aceștia au stabilit faptul că bărbatul transporta cantitatea de 3 mc lemn foc de esență cer, în valoare totală de 1.038 lei.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit că bărbatul ar fi efectuat mai multe transporturi de material lemnos, în baza aceluiași aviz de însoțire.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar cantitatea de material lemnos a fost confiscată și predată personalului silvic.

foto: arhivă, rol ilustrativ

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News