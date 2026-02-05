Trei bărbați, trimiși în judecată după ce au pus în aplicare în Alba, ”Metoda Acoperișul”. De ce au devenit violenți cu victima

Trei bărbați au fost trimiși în judecată pentru tentativă de înșelăciune, după ce au pus în aplicare o schemă clasică. Este vorba despre ”Metoda Acoperișul”.

De cele mai multe ori victimele sunt persoane în vârstă care stau la case, în sate sau în zone mai retrase de la orașe. În data de 4 februarie 2026 trei bărbați au fost trimiși în judecată de magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

Mare parte dintre cei care au pus în practică metoda, în județul Alba, sunt din Târgu Mureș.

Cum este pusă în practică ”Metoda Acoperișul”

Metoda este una simplă. Bărbații bat din poartă în poartă și le propun proprietarilor să le efectueze diferite reparații la acoperiș, sau la burlane.

Se înțeleg cu ei la un preț și încep să efectueze câteva lucrări. De cele mai multe ori fie le decopertează o parte din acoperiș și se opresc, fie le scot buralele de pe casă.

Apoi le spun proprietarilor că de fapt prețul este unul chiar și de zece ori mai mare. Dacă proprietarul refuză, aceștia devin violenți și îi amenință cu acte de violență pe ei și pe familia proprietarilor.

Ce au făcut cei trei bărbați

Așa s-a întâmplat și în cazul trecut recent de cameră preliminară. Deși fapta s-a produs în luna august a anului 2021, dosarul a trecut de cameră preliminară abia în februarie 2026.

Potrivit magistraților: ”în data de 30.08.2021, în jurul orei 13:00 împreună cu inculpaţii(...), a abordat persoana vătămată (...) la domiciliul acesteia din şi a indus-o în eroare, pretinzând că îi vor schimba jgheaburile casei contra sumei de 300 de lei, iar ulterior, după ce au schimbat doar o parte din scocuri, i-au solicitat suma de 3000 euro pentru lucrarea executată, în scopul obţinerii unui folos patrimonial injust;

(...) în data de 30.08.2021 împreună cu inculpaţii (...) a constrâns persoana vătămată (....) să le remită suma de 3000 euro, adresându-i injurii şi ameninţări cu moartea sa şi a membrilor familiei, precum şi cu incendierea locuinţei în cazul în care nu le va da banii, inducându-i acesteia o stare reală de temere, fiind apelată în mod repetat şi amenințată telefonic de cei trei inculpaţi, toate acestea în scopul dobândirii în mod injust a unui folos patrimonial”, au notat magistrații.

Doi dintre bărbați sunt încarcerați în Penitenciarul Târgu Mureș. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News