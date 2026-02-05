Connect with us

Eveniment

Un bărbat din Alba a confecționat o armă de foc după instrucțiuni văzute pe YouTube și s-a ales cu o condamnare. Pedeapsa primită

Publicat

acum 13 secunde

Un bărbat din Alba a fost condamnat recent de magistrații Judecătoriei Blaj, după ce în urmă cu mai mulți ani și-a confecționat o armă de foc. Apoi acesta a deținut mai mlte cartușe, fiind muniție cu letală. 

Drept urmare a fost cercetat și recent, în data de 4 februarie 2026, condamnat pentru nerespectarea regimului armelor și muniției. 

Din câte se pare bărbatul și-a confecționat o armă de foc după ce a văzut un video pe YouTube.

Potrivit motivării instanței, în cursul lunii mai a anului 2022, la locuința sa  urmând instrucțiunile găsite în mediul on line, într-un video tutorial de pe site-ul YouTube, a confecționat un dispozitiv format din două piese metalice, pe care intenționa să îl utilizeze ca armă de foc pentru a efectua trageri cu alice sau gloanțe.

Din ce era formată arma

O piesă constă într-un element cilindric din metal (țeavă lisă), cu ambele capete neobturate, în lungime totală de 510 mm, cu diametrul interior al țevii de 21,8 mm și diametrul exterior de 26 mm, având atașate prin sudură două elemente metalice, respectiv un fragment cilindric și o piuliță, iar cealaltă constă în 4 fragmente de țeavă metalică rotundă și o piuliță, îmbinate prin sudură, având lungimea totală de 435 mm.

Bărbatul a spus că arma este aptă să execute foc cu muniție de calibru 12 mm, întrucât a testat-o personal, iar mecanismul de dare a focului constă într-un cui percutor provenit dintr-un piron.

De asemenea, acesta a mai deținut la domniciliul său mai multe cartușe: 6 cartușe de calibru 12 mm, dintre care, trei cu inscripția „Rottweil SPECIAL 36” marca „Rottweil Germany”, două cu inscripția „THRILL SHOCK” „B&P” marca „Bascheri & Pellagri”, și unul cu inscripția „Palletoni” marca „Cheddite”, ce constituie muniție pentru armele de foc letale cu țeavă lisă.

Pentru fapta sa a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 secunde

Un bărbat din Alba a confecționat o armă de foc după instrucțiuni văzute pe YouTube și s-a ales cu o condamnare. Pedeapsa primită
Evenimentacum 60 de minute

Trei bărbați, trimiși în judecată după ce au pus în aplicare în Alba, ”Metoda Acoperișul”. De ce au devenit violenți cu victima
vreme meteo umbrela ploaie ploua
Evenimentacum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 6 - 8 februarie. Cer înnorat, ploi, burniță și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Starea drumurilor din Alba după sezonul de iarnă, inventariată de autoritățile județene. Când vor începe reparațiile
Administrațieacum 10 ore

O primărie din Bihor revendică jumătate din pârtia de schi de la Vârtop. Anomalie administrativă descoperită după măsurători
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Măsuri de relansare economică: Draftul documentului pregătit de Guvern cu facilități fiscale, scheme de ajutor și investiții
Economieacum 24 de ore

Plafonarea prețului la gaze, PRELUNGITĂ până în 2027. Anunțul lui Ilie Bolojan: Preț reglementat pentru consumatorii casnici
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 8 ore

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 2 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 23 de ore

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum 2 zile

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 2 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum 2 zile

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Elevii de clasa a VIII-a vor avea ore doar dimineața. Proiect de lege adoptat tacit de Senat
Actualitateacum 14 ore

Ilie Bolojan: ”Nu vor exista tăieri bugetare în învățământul preuniversitar”
Mai mult din Educatie