Un bărbat din Alba a confecționat o armă de foc după instrucțiuni văzute pe YouTube și s-a ales cu o condamnare. Pedeapsa primită

Un bărbat din Alba a fost condamnat recent de magistrații Judecătoriei Blaj, după ce în urmă cu mai mulți ani și-a confecționat o armă de foc. Apoi acesta a deținut mai mlte cartușe, fiind muniție cu letală.

Drept urmare a fost cercetat și recent, în data de 4 februarie 2026, condamnat pentru nerespectarea regimului armelor și muniției.

Din câte se pare bărbatul și-a confecționat o armă de foc după ce a văzut un video pe YouTube.

Potrivit motivării instanței, în cursul lunii mai a anului 2022, la locuința sa urmând instrucțiunile găsite în mediul on line, într-un video tutorial de pe site-ul YouTube, a confecționat un dispozitiv format din două piese metalice, pe care intenționa să îl utilizeze ca armă de foc pentru a efectua trageri cu alice sau gloanțe.

Din ce era formată arma

O piesă constă într-un element cilindric din metal (țeavă lisă), cu ambele capete neobturate, în lungime totală de 510 mm, cu diametrul interior al țevii de 21,8 mm și diametrul exterior de 26 mm, având atașate prin sudură două elemente metalice, respectiv un fragment cilindric și o piuliță, iar cealaltă constă în 4 fragmente de țeavă metalică rotundă și o piuliță, îmbinate prin sudură, având lungimea totală de 435 mm.

Bărbatul a spus că arma este aptă să execute foc cu muniție de calibru 12 mm, întrucât a testat-o personal, iar mecanismul de dare a focului constă într-un cui percutor provenit dintr-un piron.

De asemenea, acesta a mai deținut la domniciliul său mai multe cartușe: 6 cartușe de calibru 12 mm, dintre care, trei cu inscripția „Rottweil SPECIAL 36” marca „Rottweil Germany”, două cu inscripția „THRILL SHOCK” „B&P” marca „Bascheri & Pellagri”, și unul cu inscripția „Palletoni” marca „Cheddite”, ce constituie muniție pentru armele de foc letale cu țeavă lisă.

Pentru fapta sa a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News