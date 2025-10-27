Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia au participat în weekend-ul care tocmai a trecut la o competiție sportivă desfășurată în județul vecin, Sibiu. Mai exact sportivii antrenați de Andrei Dărămuș au participat a competiția Memorialul Ion Zidaru, prima ediție.

Cei trei sportivi au fost Ștefan Florea, 38 de kilograme, Ramis Jurca, 42 de kilograme și David Popescu, la cadeți, 46 de kilograme, dar a boxat la categoria de 50 de kilograme.

În urma competiției sportive, Ștefan Florea a obținut locul 1. De asemenea Ramis Jurca și David Popescu au făcut o figură frumoasă. Aceștia au boxat în câte două meciuri fiecare și au obținut victorii în ambele meciuri.

Ștefan a fost la prima sa competiție după doar câteva luni de antrenament. David Popescu a avut două meciuri, ambele fiind câștigate, unul prin abandon al adversarului.

”A fost o experiență reușită pentru sportivii noștri, am mers cu trei boxeri și am reușit să facem o figură frumoasă la Slimnic, în județul Sibiu”, a declarat Andrei Dărămuș, antrenor al secției de box a CSM Unirea Alba Iulia.

