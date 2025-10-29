Trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova: Un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei care a verificat gazele

Trei persoane au fost reținute de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă în dosarul privind explozia blocului din Rahova.

Este vorba despre un angajat al companiei Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz, potrivit presei centrale.

Tot miercuri au fost și percheziții în acest dosar, care s-au terminat seara. Procuorii au ridicat de la Distrigaz unități de stocare și alte documente.

Perchezițiile au fost efectuate în București, Ilfov, Prahova și Teleorman. Dosarul vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru.

Reamintim că o explozie puternică într-un bloc din București, aflat în Sectorul 5, a dus la moartea a 3 persoane și la rănirea altor 13.

