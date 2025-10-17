FOTO VIDEO: Explozie puternică în București, într-un bloc. A fost activat Planul ROȘU pentru victime multiple

O explozie puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din București, în Sectorul 5. A fost activat planul roșu pentru victime multiple.

Până la acest moment, a fost identificată o victimă decedată, iar alte 3 sunt surprinse sub dărâmături. Alimentarea cu gaz a fot întreruptă, transmite G4Media.ro.

”Explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.



Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse” au transmis reprezentanții IGSU.

Acest bilanț este însă în actualizare. Prefectul Bucureștiului a spus că nu poate fi comunicat încă un număr al victimelor. În zonă există și un liceu care va fi evacuat.

Prefectul a adăugat că cel mai probabil explozia a fost provocată de o acumulare de gaze.

UPDATE: O a doua persoană a fost descoperită fără viață.

Două victime au fost declarate decedată, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaz a fost întreruptă.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și medicul coordonator în situații de urgență.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

UPDATE ora 10.20:

În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

UPDATE ora 10.50:

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, 1 a refuzat transportul, iar alte 2 persoane sunt decedate.

În urma verificărilor efectuate, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranță.

De asemenea, în scurt timp va fi acordată o declarație de presă în imediata apropiere a locului de producere a evenimentului, în Calea Rahovei, sensul de deplasare către Soseaua Alexandriei.

Liceul Dimitrie Bolintineanu a fost afectat de explozia blocului din apropiere. În urma verificărilor efectuate, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News