Connect with us

Eveniment

FOTO VIDEO: Explozie puternică în București, într-un bloc. A fost activat Planul ROȘU pentru victime multiple

Publicat

acum O oră

O explozie puternică s-a produs vineri dimineața într-un bloc din București, în Sectorul 5. A fost activat planul roșu pentru victime multiple.

Până la acest moment, a fost identificată o victimă decedată, iar alte 3 sunt surprinse sub dărâmături. Alimentarea cu gaz a fot întreruptă, transmite G4Media.ro.

”Explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.


Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse” au transmis reprezentanții IGSU.

Acest bilanț este însă în actualizare. Prefectul Bucureștiului a spus că nu poate fi comunicat încă un număr al victimelor. În zonă există și un liceu care va fi evacuat.

Prefectul a adăugat că cel mai probabil explozia a fost provocată de o acumulare de gaze.

UPDATE: O a doua persoană a fost descoperită fără viață.

Două victime au fost declarate decedată, iar alte 4 victime sunt transportate la spital. Alimentarea cu gaz a fost întreruptă.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și medicul coordonator în situații de urgență.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

UPDATE ora 10.20:

În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

UPDATE ora 10.50: 

Până la acest moment sunt 13 victime transportate la spital, 1 a refuzat transportul, iar alte 2 persoane sunt decedate.

În urma verificărilor efectuate, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale la nivelul ferestrelor, fără a fi înregistrate victime. Toate persoanele s-au autoevacuat în siguranță.

De asemenea, în scurt timp va fi acordată o declarație de presă în imediata apropiere a locului de producere a evenimentului, în Calea Rahovei, sensul de deplasare către Soseaua Alexandriei.

Sursă foto: G4Media

Liceul Dimitrie Bolintineanu a fost afectat de explozia blocului din apropiere.  În urma verificărilor efectuate, pe fațada exterioară a liceului aflat în imediata vecinătate a blocului în care s-a produs explozia, au fost constatate pagube materiale

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Ovidiu Muntean

    vineri, 17.10.2025 at 10:03

    cu gaze a fot întreruptă

    Răspunde

  2. Pamfil

    vineri, 17.10.2025 at 10:18

    daca aveau detectoare de gaze si le-au scos din priza pt ca bipuiau, atunci e grav.
    la fel de grav daca nu le-au verificat si inlocuit – obligatoriu trebuie inlocuite, senzorul din ele se consuma si nu mai detecteaza.

    Daca n-aveau deloc… trist si pacat de vietile pierdute.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 30 de minute

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Evenimentacum O oră

FOTO VIDEO: Explozie puternică în București, într-un bloc. A fost activat Planul ROȘU pentru victime multiple
Evenimentacum O oră

UPDATE FOTO: Incendiu la coborârea de pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, zona Aeroport Sibiu. Un camion a luat foc
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 30 de minute

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Administrațieacum o zi

Ministrul Cseke Attila, vizită anunțată la Sebeș. Primăria l-a invitat să vadă o creșă realizată prin PNRR
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

jooble locuri de munca meserii
Actualitateacum 2 ore

Cele mai bine plătite meserii despre care aproape nimeni nu vorbește – informații de la Jooble (P)
Economieacum 2 ore

ANAF a început să emită decizii de impunere cu sume ESTIMATE pentru firmele care întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 19 ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 5 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 16 ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Evenimentacum 2 zile

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Gândurile Reginei Maria – Flowers of Blessing, la Liceul de Arte ”Regina Maria Alba Iulia
Educațieacum 15 ore

FOTO-VIDEO: Noua creșă din Parcul Arini din Sebeș a fost inaugurată, în prezența ministrului Dezvoltării, Cseke Attila
Mai mult din Educatie