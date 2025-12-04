Connect with us

Trump Tower, centru comercial, teren de golf și cartier de lux la Cluj-Napoca. Planurile familiei președintelui SUA în Ardeal

La Cluj-Napoca se va construi un Trump Tower cu 30 de etaje. Va fi un hotel de lux, alături de un centru comercial de aproximativ 100.000 de metri pătrați, teren de golf, și, în completare, și de un cartier rezidențial de peste 500 de milioane de euro. Cartierul ar urma să fie dezvoltat de unul dintre fiii lui Donald Trump. Lucrările ar putea începe chiar de anul viitor, pentru că Primăria Cluj-Napoca a emis deja certificatul de urbanism.

Proiectul, gândit ca un complex mixt ce include un hotel de lux și o zonă rezidențială premium, este considerat una dintre cele mai importante investiții private anunțate în Transilvania din ultimii ani, scrie Cluj24.

Potrivit informațiilor publicației, proiectul „Trump Hotel & Residences” ar urma să aducă în Cluj-Napoca standardele unui brand global din industria ospitalității și a real estate-ului de lux.

Asocierea cu un nume internațional puternic este văzută ca un pas ce poate amplifica vizibilitatea externă a Clujului și prestigiul său în competiția globală pentru investiții.

Omul de afaceri Avram Gal, președinte PSD Câmpia-Turzii, a declarat pentru Cluj24 că relevantă nu este doar componenta imobiliară, ci și semnalul pe care proiectul îl transmite investitorilor internaționali.

Implicarea unor membri ai familiei Trump, inclusiv fiul acestuia, Eric Trump, este interpretată ca un indicator de încredere în potențialul economic al României.

„Cel mai important lucru pentru noi, ca țară, este faptul că familia Trump investește. Eric Trump și familia investesc în România, iar acesta este un semn pozitiv pentru România din toate punctele de vedere.

Acest lucru atrage și alte familii din jurul familiei Trump, care vin cu fonduri mari de investiții în țară, mai scrie Cluj24.

Au fost deja contactate și vor veni în România începând cu anul viitor pentru a investi în diverse domenii de activitate, pe lângă imobiliare, precum IT-ul și medicina”, a afirmat Gal.

Proiectul este privit ca un potențial reper pentru piața hotelieră și rezidențială de lux din Cluj-Napoca.

Aducerea unui brand cu vizibilitate globală ar putea atrage turiști cu putere financiară ridicată, ar putea stimula organizarea de evenimente internaționale și ar putea impulsiona dezvoltarea segmentului premium al orașului.

