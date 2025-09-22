”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație

Compania de pariuri și jocuri online de noroc, Superbet, a pierdut peste 30 de milioane de euro în doar câteva ore din cauza unui joc care a dat o eroare.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, 20 septembrie, când în grupurile de jucători online a apărut o informație: un joc de de tipuri slots online oferea câștiguri la fiecare mână de joc.

Situația a fost prezentată prima dată de site-ul prosport care a relatat cele întâmplate. Apoi, pe comunitatea de Reddit, utilizatorii au început să discute subiectul și au apărut chiar și cei care au confirmat câștigurile.

În linii mari jocul care a dat eroare, este Fire Blaze Red Wizard. Mai pe scurt, în jurul orei 20.00 a apărut o eroare în jocul de slots online. Jucătorii puteau paria un leu pe fiecare mână, dar fiecare mână era câștigătoare.

În câteva ore în jur de 7500 de jucători au reușit să câștige sume record la jocul în cauză. Când și-au dat seama ce se întâmplă reprezentanții au blocat conturile jucătorilor care au profitat de situație.

Însă, compania a venit cu o decizie surprinzătoare, au hotărât să onoreze toate plățile. Utilizatorii au primit un mesaj prin care au fost anunțați că vor primi banii.

Păreri pro și contra pe Reddit

Pe Reddit subiectul a fost amplu discutat. Pe de o parte au fost cei care au spus că totul a fost parte a unei strategii de marketing.

Un utiliator a scris că ”7500 de conturi au câștigat în medie 4000 euro (sumă uriașă) și Superbet le dă banii. (Dacă au erori sau exploit-uri pot refuza plata, conform ToS). Din 7500 de conturi, sunt destul de sigur că 6500+ o să piardă banii ăștia și extra în următoarea săptămână tot pe păcănele”. Mai pe scurt că ar fi vorba despre o strategie de marketing sau o fidelizare a jucătorilor.

Ce bani au scos unele persoane care au jucat pe Fire Blaze Red Wizard

De asemenea o persoană de pe Reddit a scris că a scos 20.000 de lei din joc: ”Am scos și eu 20k euro. Nu joc la păcănele, dar un prieten mi-a dat pontul la 18:30 și am jucat pe 2 conturi și m-am oprit pe la ora 23. Mergea să joci până la miza de 8 lei.

Peste 8 lei nu mai dădea aparatul. Schema era așa: băgai miză 1–8 lei și jucai pe auto la viteză maximă. Acum îmi pare rău că m-am oprit, că nu am crezut că îmi vor da banii. La ora 21:30 au scos jocurile de la Fire Blaze (erau 2 cu bug-ul ăsta), unul se numea Red Wizard iar celălalt Wild Pistolero.

Am putut să joc după ora 21:30 pentru că am rămas în joc; cei care au ieșit și au vrut să intre din nou nu au mai găsit jocul (de aceea m-am și oprit, că am zis că poate or să comenteze cei de la Superbet ceva că am făcut bani într-un joc care nu mai era în listă)”, a scris utlizatorul.

