UE vrea să interzică un compus prezent în dezinfectanții folosiți în spitale. Industria medicală: Impactul ar fi uriaș

Uniunea Europeană vrea să interzică un compus prezent în dezinfectanții folosiți în spitale. UE ia în considerare clasificarea etanolului drept substanță periculoasă care crește riscul de cancer.

Produsele de curățare pe bază de alcool sunt în prezent autorizate ca sigure în interiorul blocului comunitar și figurează pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anii ’90.

Totuși, o recomandare internă emisă pe 10 octombrie de unul dintre grupurile de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a semnalat etanolul ca substanță toxică, ce ar crește riscul de cancer și de complicații în timpul sarcinii, sugerând că ar trebui înlocuit în produsele de curățare și alte articole similare, scrie Financial Times, citat de Mediafax.

Comitetul agenției care analizează substanțele biocide active se va reuni între 24 și 27 noiembrie pentru a decide dacă etanolul trebuie clasificat drept nociv pentru oameni.

Ulterior, va transmite o recomandare Comisiei Europene, care va lua decizia finală.

Avertismente din partea industriei medicale

Industria medicală a tras un semnal de alarmă cu privire la posibilele consecințe ale unei astfel de decizii.

„Impactul asupra spitalelor ar fi uriaș”, a declarat Alexandra Peters, de la Universitatea din Geneva și rețeaua Clean Hospitals.

„Igiena mâinilor, în special cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, previne 16 milioane de infecții pe an la nivel mondial”, a declarat Peters pentru Financial Times.

Aceasta a adăugat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt chiar mai toxice.

Folosirea repetată a săpunului durează mai mult și afectează pielea, un studiu arătând că, în lipsa dezinfectantului, asistentele ar petrece 30 de minute din fiecare oră a unei intervenții chirurgicale spălându-și mâinile, a spus ea.

ECHA nu a luată încă nicio decizie

Potrivit Mediafax, ECHA a precizat că, „dacă experții vor concluziona că etanolul este cancerigen”, va recomanda înlocuirea acestuia.

Agenția a adăugat că etanolul „ar putea fi totuși aprobat pentru utilizările biocide prevăzute, dacă acestea sunt considerate sigure în raport cu nivelurile așteptate de expunere sau dacă nu se găsesc alternative”.

Agenția a subliniat că nu a fost luată nicio decizie până în prezent.

Organizația Mondială a Sănătății clasifică atât etanolul, cât și izopropanolul drept sigure pentru igiena mâinilor.

În luna mai, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a cerut autorităților naționale de sănătate să „stabilească dezinfectarea mâinilor pe bază de alcool drept metoda principală de igienă a mâinilor”.

În România, ar putea fi vizate mai multe produse de tip „alcool sanitar” (spirt medicinal 70°–90°) folosite în gospodării și farmacii, dar și soluții și geluri dezinfectante.

