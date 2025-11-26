Connect with us

Un bărbat care a corupt sexual un copil ”s-a trezit” cu mascații și procurorii DIICOT Alba Iulia la ușă. Ce fapte a comis

Publicat

acum O oră

În cadrul Operațiunii ”Ziua Z”, procurorii DIICOT și polițiștii de la BCCO Alba Iulia au percheziționat locuința unui bărbat din Hunedoara. Este vorba despre o acțiune de amploare desfășurată la nivel național, miercuri, 26 noiembrie. 

Din câte se pare acesta este vizat de un dosar penal de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor. Mai exact a determinat victima, minoră de 13 ani, să îi triimită poze în ipostaze sexuale.

Mai mult de atât și el i-ar fi trimis poze indecente victimei.

Potrivit anchetatorilor, din probatoriul administrat a rezultat că, pe parcursul lunii iunie 2024, o persoană, în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi determinat, în mai multe rânduri, o persoană vătămată minoră (13 ani), să îi remită fotografii care să o înfățișeze în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, persoana în cauză ar fi produs și i-ar fi trimis victimei, printr-un sistem informatic, mai multe fotografii și videoclipuri în care și-ar fi expus zonele intime sau ar fi manifestat un comportament sexual.

Bărbat din Alba, percheziționat tot pentru pornografie infantilă

Tot în cadrul operațiunii ”Ziua Z”, un bărbat din Alba s-a trezit cu trupele speciale la ușă, fiind vizat de un dosar de pornografie infantilă.

VEZI ȘI: VIDEO Operațiunea "Ziua Z": Trupele speciale din Alba au intrat peste o persoană bănuită de pornografie infantilă. Cum proceda

La nivel național, sunt puse  în executare peste 150 mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori  și criminalitate informatică.

 

 

