Un bărbat care și-a ucis iubita, a scăpat de închisoare pe viață. Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia, cu privire la un cuțit

acum O oră

Un cuțit a fost elementul principal care a dus la schimbarea în totalitate a unei decizii în instanță. Condamnat în primă instanță la închisoare pe viață, pentru că și-a ucis iubita, Viorel Mihai Cârcel, a făcut apel. Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, iar în data de 3 noiembrie, magistrații au dat o decizie. 

Mihai a fost condamnat la închisoare pe viață, de judecătorii Tribunalului Hunedoara, după ce cu două zile înainte de Crăciunul din 2024 și-a ucis fosta iubită. 

Mai exact, în data de 23 decembrie în jurul orei 20.00 s-a dus la locuința fostei iubite și beat fiind a vrut să vorbească cu aceasta despre reluarea relației. Însă femeia l-a refuzat. Drept urmare, bărbatul s-a enervat și cu un cuțit a înjunghiat-o direct în gât. Femeia a murit la scurt timp.

În timpul procesului, magistrații Tribunalului Hunedoara au schimbat încadrarea juridică din omor, în omor calificat, bazându-se pe un element: că bărbatul ar fi plecat către locuința victimei cu arma crimei în bunzunar. Deci automat ar fi premeditat atacul, au concluzionat magistrații din Hunedoara.

Drept urmare, în data de 3 iulie 2025 a fost condamnat la închisoare pe viață.

Apel la pedeapsa cu închisoare pe viață

În urma deciziei de la Hunedoara, bărbatul a făcut apel, iar dosarul a ajuns la instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia. În documentele consultate de reporterii alba24.ro este scris că bărbatul a recunoscut că avea asupra sa un cuțit. De asemenea și doi martori în dosar au declarat că arma crimei, cuțitul în cauză, nu era din casa femeii.

Însă, magistrații instanței superioare au atras atenția asupra faptului, ca chiar dacă ar fi mers la casa victimei cu un cuțit asupra sa, nu este o premeditare a crimei.

”Împrejurarea că inculpatul avea asupra lui un cuțit nu poate fi considerat ca un act de pregătire a comiterii faptei, care să determine incidența premeditării, câtă vreme din probatoriul administrat nu se conturează cert momentul în care inculpatul a luat cuțitul asupra sa și locul de unde l-a luat ( conform declarațiilor: fie că a plecat cu cuțitul de acasă, fie că obișnuia să poarte cuțit asupra sa pentru recoltarea produselor din pădure, fie l-a luat din locuința victimei, etc)”, au notat magistrații.

Nu a avut crima în plan

De asemenea judecătorii din Alba Iulia au spus că premeditarea nu a putut fi luată în calcul din cauza faptului că bărbatul nu acționat după un plan.

Mai exact, magistrații din Alba Iulia au precizat că bărbatul a plecat spre locuința victimei pentru a-i propune să se împace cu ea. Însă discuțiile au degenerat și pe baza consumului de alcool și a geloziei, bărbatul a pus mâna pe cuțit și a lovit-o pe femeie în gât.

Curtea constată că inculpatul nu a săvârșit fapta cu premeditare, respectiv acesta nu a efectuat acte preparatorii, nu reiese că și-ar fi procurat arma cu mult timp înainte de faptă în acest scop, nu ar fi acționat ca un infractor calculat în acțiunile sale, ci mai degrabă ca unul haotic, dezordonat, dezorganizat.

În acest context, intervalul de aproximativ o oră, de la momentul în care potrivit procesului verbal de redare a mesajelor purtate de inculpat și victimă, victima ar fi refuzat să reia conviețuirea cu acesta și pe fondul unei stări cel mai probabil avansate de alcoolemie, inculpatul transmițând următorul mesaj la ora 19.30: ”iartă-mă că sun beat…” și până la momentul sosirii inculpatului la locuința victimei și a uciderii acesteia de către inculpat, este unul insuficient pentru a se decela o intenție premeditată a inculpatului în sensul uciderii victimei”, au notat magistrații.

A fost schimbată încadrarea jurudică

Drept urmare magistrații au schimbat încadrarea juridică, din infracţiunea de omor calificat cu premeditare, în infracțiunea de omor simplu. Acum dosarul s-a întors la magistrații Tribunalului Hunedoara pentru a-l condamna pe bărbat pe baza noii încadrări juridice.

O decizie va fi dată pe 3 decembrie 2025.

 

 

