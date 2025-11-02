Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce s-a prezentat la Poliție pentru a declara un accident. Ce motiv au avut polițiștii

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce s-a prezentat la Poliție pentru a declara un accident. El s-a prezentat seara, dar polițiștii au constatat că era încă băut, deși accidentul avusese loc dimineața.

Reprezentanții IPJ Alba au transmis că la data de 1 noiembrie 2025, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din oraș, cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în dimineața zilei de 31 octombrie 2025, ar fi provocat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Alcala de Henares din municipiul Alba Iulia, și ar fi părăsit locul evenimentului.

Ulterior, în seara zilei de 31 octombrie 2025, în jurul orei 20.30, bărbatul s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia pentru a declara evenimentul.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, din verificările efectuate în cauză, a reieșit că acesta are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate.

