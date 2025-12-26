Connect with us

Un bărbat din Alba s-a ales cu un dosar penal în ziua de Crăciun după ce s-a apropiat de fosta iubită. Ce s-a întâmplat

acum O oră

Un bărbat din Alba s-a ales cu un dosar penal în ziua de Crăciun. Acesta nu avea voie să se apropie de fosta sa iubită, însă nu a respectat acest lucru, Fapta s-a petrecut în data de 24 decembrie, iar o zi mai târziu acesta a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore. 

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 26 decembrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Vidra, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 24 decembrie 2025, în jurul orei 23.00, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa parteneră, în vârstă de 37 de ani.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

