Un căutător de aur la Roșia Montană, trimis în judecată pentru amenințări și violențe, a bătut un martor. Polițiștii l-au reținut

Un bărbat din Prahova, R.O., s-a ales cu un nou dosar penal, după ce a agresat un martor care a depus mărturie în timpul unui proces ce se desfășoară la Judecătoria Câmpeni.

Bărbatul este trimis în judecată într-un dosar de loviri sau alte violențe, dar și amenințare, pentru o faptă comisă la începutul lunii septembrie 2024. Mai exact aflat la Roșia Montană unde a încercat să intre în galerii pentru a căuta aur a bătut un alt bărbat pe care l-a luat cu el în expediție.

Procesul în care este judecat pentru loviri sau violențe se defășoară pe rolul Judecătoriei Câmpeni, iar joi, 4 decembrie, un bărbat a depus mărturie în caz.

După ieșirea din sală, inculpatul a mers după acesta și l-a prins într-o parcare de lângă judecătorie. Acolo l-a bătut pe acesta. Drept urmare s-a ales cu un nou dosar penal, de data aceasta pentru săvârșirea infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Dosarul inițial: căutarea de aur la Roșia Montană terminată cu bătaie

Totul s-a întâmplat la începutul lunii septembrie 2024. Cei doi au ajuns în Apuseni, unde inculpatul trebuia să verifice calitatea unor probe scoase din galeriile din Roșia Montană. Pentru a-l ajuta l-a chemat și pe cel de al doilea bărbat. Cei doi voiau să ajungă în galeriile din Roșia Montană pentru a căuta pepite, însă a izbucnit o neînțelegere între ei.

Însă planurile lor nu au dat roade, iar inculpatul a propus să meargă personal în galerii pentru a recolta probe. Victima nu a fost de acord cu propunerea sa și au început discuții în contradictoriu.

”Inculpatul iniţial a încercat să îl convingă că nu vor avea probleme nici unul din ei, iar marja de siguranţă este maximă şi vor continua cu aceste acţiuni dacă probele ies bine. Întrucât persoana vătămată nu a fost de acord cu toate argumentele acestuia a început să îl ameninţe să facă presiuni asupra sa, zicăndu-i că „nu l-a adus degeaba”, se arată în motivarea instanței.

Amenințare cu un cuțit

Ba mai mult, inculpatul a pus mâna pe un cuțit și l-a amenințat că nu pleacă din locația respectivă deoarece el comandă. Apoi victima chiar a vrut să plece din locație, dar bărbatul l-a prins de haină și l-a lovit de mai multe ori cu pumnul în față. Pentru faptele sale a fost trimis în judecată.

A bătut un martor din dosar

După ședința de joi, 4 decembrie, bărbatul a devenit iar agresiv. Mai exact, la data de 4 decembrie 2025, polițiștii din orașul Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Sângeru, județul Prahova, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 4 decembrie 2025, bărbatul de 39 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu privire la obiectul unui dosar penal, în timp ce se afla într-o parcare de pe raza orașului Câmpeni, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Măgurele, județul Prahova, au transmis polițiștii din Alba, în buletinul de presă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News