Administrație

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său

Regula fermoarului

acum 57 de secunde

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare mașină are nu este înmatriculată în orașul său. Este vorba despre consilierul general Dan Cristian Popescu (PSD), care a propus o taxă de acces pentru toate vehiculele neînmatriculate în Bucureşti sau Ilfov care circulă în Capitală

Taxa ar urma să se achite pentru perioade de: o zi, şapte zile, 30 de zile sau 12 luni, fiind diferenţiată în funcţie de tipul vehiculului.

Potrivit proiectului depus de acesta, plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va realiza prin camere fixe şi mobile de recunoaştere a numerelor de înmatriculare.

Valoarea taxei de acces pentru autoturisme ar urma să fie de 3,5 euro/zi, ajungând la 6 euro/7 zile, 9,5 euro/30 de zile şi 50 de euro/an.

Pentru autoutilitare, taxa ar putea fi cuprinsă între 8,6 euro/zi şi 96 euro/an. Pentru camioane, în funcţie de tonaj, valoarea ar varia între 4-11 euro/zi şi 320-1.210 euro/an.

Dacă va fi aprobată, măsura ar putea deschide o cutie a pandorei. Localități mai mici, tranzitate de drumuri naționale aglomerate, ar putea recurge la același procedeu și ar putea impune taxe pentru mașinile din alte județe.

