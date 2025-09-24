Un fost deținut care a făcut praf două celule din Penitenciarul Aiud va fi judecat pentru distrugere

Un fost deținut al Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud va ajunge iar în fața instanței de judecată pentru infracțiunea de distrugere.

Mai exact șase capete de acuzare, toate săvârșite în timp ce se afla închis în penitenciarul din Alba.

Alexandru B., va fi judecat după ce în șase zile diferite a făcut praf bunurile din două camere de detenție. Faptele s-au petrecut în lunile februarie, martie și aprilie a anului 2024.

În data de 23 septembrie 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

Din câte se pare, distrugerile au fost cauzate în două camere: în cinci zile, între 6 și 10 februarie, într-o cameră a distrus geamurile, chiuveta, iar geamurile iar ultima dată televizorul din cameră.

Apoi o luna mai târziu, tot în camera respectivă, într-o singură zi a distrus ușa și chiuveta din baia celulei.

De asemenea, peste o lună, în data 3 aprilie a făcut praf, ăntr-o altp cameră geamurile, o saltea, oglinda și ușa de la baie.

Pentru toate faptele comise tânărul va ajunge iar în fața instanței de judecată.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News