Un hoț din Sebeș care a furat tot ce a prins la mână, trimis în judecată. De la furturi din mașini la cazane cu țuică și TV-uri

Un bărbat din Sebeș a fost recent trimis în judecată de magistrații din oraș pentru mai multe furturi comise în ultimii doi ani. 

Deși primul furt pentru care va fi cercetat a avut loc în 15 august 2023, cel mai recent este din noaptea de 15 spre 16 februarie 2025. 

În data de 2 octombrie 2025, bărbatul a fost trimis în judecată pentru furt calificat, furt și tentativă.

Faptele pentru care va ajunge în fața instanței au fost descrise de magistrați, pe scurt.

În data de 15 august 2023, în jurul orei 22:55-23:00, a pătruns în interiorul autoturismului marca BMW de unde a încercat să sustragă bunuri, fără a reuși acest lucru, întrucât a fost surprins de către persoana vătămată, moment în care a părăsit, în fugă, locul faptei.

În data de 25 octombrie 2023, în intervalul orar 11:00-14:00  a sustras o borsetă de culoare maro, în care se afla actul de identitate, permisul de conducere, un card bancar ING, suma de 20 de lei, ochelarii de vedere și un telefon din autoturismul marca Opel care se afla parcat neasigurat și cu geamurile deschise în fața imobilului.

La data de 3 octombrie 2024, ora 16:00, prin forțarea ușii de acces, a pătruns în incinta unui imobil de unde a sustras două televizoare marca LG, patru seturi de veselă, mai multe obiecte ornamentale din alamă și cupru și 2 motofierăstrae marca Husqvarna.

În noaptea de 15/16 februarie 2025, a pătruns prin escaladarea gardului împrejmuitor a intrat într-o curte, iar dintr-o magazie situată în spatele curții, au sustras un cazan de țuică din cupru cu capacitatea de aproximativ 40 litri, împreună cu răcitorul aferent acestuia.

Pentru toate faptele magistrații au decis ca acesta să fie judecat pe rolul judecătoriei Sebeș. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

