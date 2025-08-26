Connect with us

Un ingredient-cheie în manichiura semi-permanentă, interzis din 1 septembrie. Gelurile și lacurile UV nu vor mai putea conține TPO

acum 3 ore

Un ingredient-cheie folosit în majoritatea gelurilor și lacurilor UV pentru manichiura semi-permanentă va fi interzis în Uniunea Europeană, de la 1 septembrie 2025. Mai exact, gelurile și lacurile UV utilizate pentru manichiura semi-permanentă nu vor mai putea conține TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), o substanță care asigură duritatea și strălucirea manichiurii. 

Considerat toxic pentru reproducere și suspectat de efecte cancerigene, TPO a fost interzis printr-un regulament european, fără perioadă de tranziție. 

De ce este interzis TPO

Comisia Europeană a adoptat Regulamentul (UE) 2025/877, care prevede interzicerea TPO în toate produsele cosmetice începând cu 1 septembrie 2025, fără nicio perioadă de tranziție.

TPO a fost clasificat ca toxic pentru reproducere și este suspectat a fi cancerigen și mutagen. De asemenea, TPO a fost asociat cu iritații ale pielii și perturbări hormonale.

Astfel, fabricarea, vânzarea și utilizarea produselor ce conțin acest compus sunt interzise imediat, atât pentru consumatori, cât și pentru profesioniști.

Ce se întâmplă cu stocurile existente

Potrivit Comisiei Europene, de la 1 septembrie 2025, sunt interzise atât introducerea pe piață, cât și punerea la dispoziție pe piață a produselor cosmetice care conțin TPO. Aceasta înseamnă că:

  • produsele noi care conțin TPO nu pot fi introduse pe piață de la această dată.
  • produsele deja introduse pe piață înaintea acestei date nu pot continua să fie furnizate, transferate sau puse altfel la dispoziția unei alte persoane în cadrul unei activități comerciale. Cu alte cuvinte, profesioniștii din industria cosmeticelor nu pot vinde aceste produse în UE și nici nu le pot oferi gratuit.

Introducerea pe piață înseamnă prima dată când un produs cosmetic este furnizat pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața UE în cadrul unei activități comerciale. Aceasta se face de obicei de către producător, importator sau distribuitor.

Punerea la dispoziție pe piață înseamnă orice furnizare ulterioară a unui produs cosmetic pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața UE în cadrul unei activități comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie gratuit. Aceasta include vânzarea en-gros, vânzarea cu amănuntul și furnizarea către profesioniști.

Utilizatorii profesioniști, cum ar fi tehnicienii de manichiură, folosesc produse cosmetice în cadrul furnizării unui serviciu plătit, ca parte a unei activități comerciale.

Prin urmare, utilizatorii profesioniști (tehnicieni manichiuriști, saloane de manichiură, etc.) nu mai pot folosi un astfel de produs pe clienți de la 1 septembrie 2025 încolo, deoarece aceasta constituie „punere la dispoziție pe piață” în cadrul unei activități comerciale. Acest lucru se aplică indiferent dacă produsul a fost cumpărat înaintea datei limită.

Alternative sigure: TPO-L

Mai multe branduri de pe piață au început deja să își reformuleze produsele, folosind un ingredient alternativ: TPO-L (Ethyl trimethylbenzoyl phenylphosphinate). Acesta este un fotoinițiator considerat mai sigur, care oferă aceeași rezistență și strălucire, fără riscurile pentru sănătate, scrie observatornews.ro.

Pentru angajaţii din domeniu, schimbarea este bruscă și îi obligă să se adapteze rapid. Totuși, specialiștii în cosmetică susțin că decizia se înscrie într-o tendință clară de a promova o frumusețe mai „curată”, mai transparentă și mai responsabilă.

