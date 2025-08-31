Un nou magazin de obiecte bisericești, la Mănăstirea Oașa. Acord de mediu, solicitat la ANMAP

Mănăstirea Oașa vrea să construiască un magazin de obiecte bisericești (pangar), de unde credincioșii își vor putea cumpăra lumânări, tămâie, smirnă, icoane, cărți duhovnicești, cruciulițe și alte asemenea obiecte.

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a anunțat pe 28 august depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru construirea unui pangar la Mănăstirea Oașa.

Potrivit documentației, obiectivul principal este extinderea unui pangar din cadrul Mănăstirii Oașa.

Construcția propusă va avea regimul de înaltime S+P+E. Constructia va avea la subsol, din punct de vedere funcțional, printre altele: o cameră de întreținere, un spațiu de procesare, depozite, grupuri sanitare și un birou.

La parter și etaj va fi amenajat un pangar în suprafață de 127,8 mp respectiv 89,6 mp. Construcția va fi dotată și cu un lift.

Încălzirea spațiilor și prepararea apei calde menajere se va face cu o centrală termică pe lemne existentă la mănăstire.

Investiția este estimată la 350.000 de lei.

