Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Muzeul continua seria exponatelor pe care le prezintă lunar.

Piesa de muzeu care va fi prezentată în luna octombrie, este un obiect de mobilier tradițional săsesc.

Mai exact, joi, 9 octombrie 2025, de la ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii octombrie „Armănoaia (Almereien).

Este o piesă a mobilierului tradițional săsesc. Cunoscută sub denumirea de Almereien a fost o piesă de mobilier tradițional săsesc, de obicei nelipsită din gospodăria transilvăneană, aceasta era amplasată între cele două ferestre din camera frumoasă („camera cea bună”), care se deschideau către curte sau spre stradă.

Primul și cel mai vechi tip poate fi considerat simpla ramă a nișei (din perete) cu o ușă cu zăbrele, care se folosea pentru aerisire, deoarece în interior se depozitau alimentele (uleiul, zahărul și țuica), și era prevăzută uneori cu un sertăraș în care erau ținute tacâmurile.

Această piesă a evoluat de-a lungul timpului, având un rol decorativ dar și funcțional, deoarece se mai păstrau documentele și banii, care prin frecvența sa în cadrul interiorului se situa pe al doilea loc imediat după cuier.

