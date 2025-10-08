Connect with us

Eveniment

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

m

Publicat

acum O oră

Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Muzeul continua seria exponatelor pe care le prezintă lunar. 

Piesa de muzeu care va fi prezentată în luna octombrie, este un obiect de mobilier tradițional săsesc. 

Mai exact, joi,  9 octombrie 2025, de la ora 11, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii octombrie „Armănoaia (Almereien).

Este o piesă a mobilierului tradițional săsesc. Cunoscută sub denumirea de Almereien a fost o piesă de mobilier tradițional săsesc, de obicei nelipsită din gospodăria transilvăneană, aceasta era amplasată între cele două ferestre din camera frumoasă („camera cea bună”), care se deschideau către curte sau spre stradă.

Primul și cel mai vechi tip poate fi considerat simpla ramă a nișei (din perete) cu o ușă cu zăbrele, care se folosea pentru aerisire, deoarece în interior se depozitau alimentele (uleiul, zahărul și țuica), și era prevăzută uneori cu un sertăraș în care erau ținute tacâmurile.

Această piesă a evoluat de-a lungul timpului, având un rol decorativ dar și funcțional, deoarece se mai păstrau documentele și banii, care prin frecvența sa în cadrul interiorului se situa pe al doilea loc imediat după cuier.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 7 minute

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție
Evenimentacum 36 de minute

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum O oră

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum 6 ore

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Economieacum 3 ore

Supermarketurile ar putea fi obligate să vândă mai puține produse din marca proprie. Propunere AUR, la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 12 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 14 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 36 de minute

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum O oră

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 7 minute

Dacia Spring se vinde în Italia la prețul unui scuter. Mașina costă doar 3.900 de euro, cu ecobonus plus o promoție
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 12 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 15 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Educațieacum 7 ore

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie