Un sindicat al funcționarilor anunță grevă în primării de comune și orașe. Nu vor mai lucra cu publicul începând de vineri

Un sindicat al funcționarilor anunță grevă în primării de comune și orașe. Angajații din primăriile de comune și orașe ar putea intra de vineri, 29 august, în grevă, pe perioadă nedeterminată. Aceștia nu vor mai lucra cu publicul, nemulțumiți de măsurile guvernului despre care susțin că „demolează primăriile mici”.

„Noi, salariații, vom fi prezenți la locul de muncă și ne vom rezolva lucrările de serviciu, dar fără a accepta interacțiunea cu publicul sau cu alte entități exterioare instituției”, au transmis reprezentanții Sindicatului Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România (SCOR), într-o notificare transmisă către primăriile de comune și orașe din țară.

Potrivit unui comunicat al SCOR, protestul poate fi poreclit „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”.

„În definitiv, modelul <jumătății de funcționar public>, propus de către Guvernul Ilie Bolojan, presupune ca, din două în două zile, <jumătatea de om> să presteze serviciile publice la altă comună, timp în care propria colectivitate locală este pusă pe pauză. E timpul să ajutăm consătenii noștri să înțeleagă ce fel de servicii publice li se propun de către

Guvern, pe modelul râmei care zboară de la circ, și anume <O zi zboară, O zi nu zboară. Azi NU zboară!>”, a transmis SCOR într-o notificare către primăriile de comune și orașe.

„După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie Bolojan, pe de altă parte, așa-numitul „Pachet 2” de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici”, au mai precizat reprezentanții SCOR.

Potrivit acestora, cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut.

„În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii.

În plus, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor.

Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan – „meniul pentru săraci”, grila de salarizare specială numai pentru primăriile cu buget redus”, au mai precizat reprezentanții SCOR.

Potrivit SCOR, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, „deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului”.

Reprezentanții SCOR au mai transmis că „introducerea <jumătății de funcționar public> prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar. (…)

Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale”.

