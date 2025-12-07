Connect with us

Un țepar de pe Facebook, iertat de judecătorii din Aiud. A postat că vinde un telefon, dar în coletul expediat a pus altceva

Un țepar de pe Facebook a fost iertat de magistrații Judecătoriei Aiud. Mai exact, deși a fost identificat ca cel care a înșelat un bărbat, în legătură cu o tranzacție pe Market Place, magistrații au decis închiderea dosarului. Dosarul a fost închis în data de 27 noiembrie 2025.

Motivul? Prejudiciul a fost recuperat, iar continuarea unui proces ar fi costat prea mult față de fapta comisă.

Un bărbat din Aiud a comandat de la cel iertat de lege, un telefon pe care l-a vazut pe Facebook Marketplace. Cei doi s-au înțeles asupra tranzacției, iar coletul a fost trimis către el.

Coletul a ajuns către el, acesta a plătit suma de 713 lei, dar când l-a deschis a avut parte de o surpriză neplăcută. În pachet nu se afla telefonul, ci o boxă folosită.

Drept urmare acesta a formulat o plângere la poliție. Deși autorul a fost identificat, nu a mai fost tras la răspundere.

Anchetatorii au consideratcă fapta nu trebuie pedepsită dacă păgubitul și-a recuperat banii, iar cotinuarea procesului ar fi costat mult prea mult. Drept urmare au cerut închiderea dosarului.

În data de 27 noiembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au admis cererea, iar dosarul a fost închis.

