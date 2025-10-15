Eveniment
Un turc care a condus un Porsche, pe Autostrada A1, deși avea permisul suspendat, trimis înjudecată de procurorii din Sebeș
Un cetățean turc va fi nevoit să ajungă în fața instanței din Sebeș, după ce a încălcat legea. Mai exact, deși avea permisul suspendat acesta s-a urcat la volan și a condus un autoturism Porsche.
Fapta pentru care a fost trimis în judecatăm în data de 13 octombrie 2025, a avut loc în urmă cu mai bine de un an, în luna februarie a anului 2024.
Mai exact, acesta a fost tras pe dreapta, în data de 3 februarie 2024, în jurul orei 15.00, pe Autostrada A1, pe raza municipiului Sebeș.
După ce i-au verficat documentele, polițiștii și-au dat seama că bărbatul avea permisul de conducere suspendat. Drept urmare bărbatul s-a ales cu dosar penal.
La mai bine de un an de la comiterea faptei, magistrații l-au trimis în judecată.
Momentan dosarul se află în stadiul de cameră preliminară. Nu a fost fixat un prim termen în acest caz.
