Connect with us

Eveniment

Un turc care a condus un Porsche, pe Autostrada A1, deși avea permisul suspendat, trimis înjudecată de procurorii din Sebeș

Publicat

acum 3 ore

Un cetățean turc va fi nevoit să ajungă în fața instanței din Sebeș, după ce a încălcat legea. Mai exact, deși avea permisul suspendat acesta s-a urcat la volan și a condus un autoturism Porsche. 

Fapta pentru care a fost trimis în judecatăm în data de 13 octombrie 2025, a avut loc în urmă cu mai bine de un an, în luna februarie a anului 2024.

Mai exact, acesta a fost tras pe dreapta, în data de 3 februarie 2024, în jurul orei 15.00, pe Autostrada A1, pe raza municipiului Sebeș.

După ce i-au verficat documentele, polițiștii și-au dat seama că bărbatul avea permisul de conducere suspendat. Drept urmare bărbatul s-a ales cu dosar penal.

La mai bine de un an de la comiterea faptei, magistrații l-au trimis în judecată.

Momentan dosarul se află în stadiul de cameră preliminară. Nu a fost fixat un prim termen în acest caz.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 11 minute

Vineri, 17 octombrie: Vernisajul expoziției „Episcopatul lui Vasile Moga (18111-1845)”, la Sala Unirii din Alba Iulia
Blajacum 37 de minute

UPDATE: INCENDIU la Crăciunelu de Jos. Focul a cuprins o bucătărie de vară. Pompierii din Blaj intervin cu o autospecială
anunt public anunt de mediu
Actualitateacum O oră

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Aleșii locali care au ordine de protecție emise pe numele lor vor fi suspendați din funcție. Propunere la Parlament
Administrațieacum 16 ore

Cum poți afla cine te-a căutat în baza de date a Poliției. Verificările fără motiv pot fi infracțiune
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

risc de saracie
Economieacum 16 ore

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Economieacum 18 ore

Proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Evenimentacum 2 zile

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Evenimentacum 3 zile

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

15 octombrie: 103 ani de la încoronarea suveranilor României Mari, Ferdinand și Maria, la Alba Iulia
Evenimentacum 15 ore

VIDEO: Ispită la Insula iubirii și medic rezident. INTERVIU cu Maria Tebieș din Alba Iulia despre viața de model în online și RXF
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Protecția minorilor în mediul online: Comisia Europeană începe acțiuni de control. Cum se verifică vârsta
Evenimentacum 6 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 24 de ore

Una din șase infecții bacteriene, rezistentă la antibiotice. Raport al Organizației Mondiale a Sănătății
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Premierul Ilie Bolojan a evaluat stadiul investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

risc de saracie
Economieacum 16 ore

Urmările sărăciei din copilărie se resimt în viața de adult. Salvați Copiii: O treime dintre copiii români, în zona de risc
Educațieacum 19 ore

FOTO: Acțiune a polițiștilor din Alba pentru prevenirea violenței și a consumului de tutun și substanțe interzise în școli
Mai mult din Educatie