Blaj

Urs observat la Jidvei, în apropierea cramei din localitate. A fost transmis mesaj Ro-Alert. Intervin jandarmii

Publicat

acum 53 de minute

Un urs a fost observat, duminică seara, în comuna Jidvei, în apropierea cramei din localitate, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică seara.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

UPDATE, ora 23.40: Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că sesizarea privind prezența unui urs se confirmă, însă animalul nu mai era prezent în zonă.

Pentru evaluarea situației, a fost folosită o cameră  cu termoviziune, care a confirmat că ursul nu se mai afla în apropiere și nu mai reprezenta un pericol.

Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol, transmite Jandarmeria Alba.

foto: arhivă

