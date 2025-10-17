Eveniment
Urs semnalat în curtea școlii din satul Biia, comuna Șona. Intervin jandarmii pentru alungarea animalului
Un urs a fost semnalat vineri noaptea, în curtea școlii din satul Biia, comuna Șona.
Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Alba, la fața locului se deplasează de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
