Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an școlar. Astfel, începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii vor intra în vacanța de toamnă, timp de o săptămână, până duminică, 2 noiembrie.

Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației, primul modul de cursuri se încheie vineri, pe 24 octombrie.

Vacanța de toamnă 2025

Începând cu anul școlar 2022-2023, de când s-a renunțat la semestre și s-a trecut la module de învățare, s-a luat decizia generalizării vacanței de toamnă. Astfel, după primul modul de curs, toți elevii din învățământul preuniversitar vor avea vacanță timp de o săptămână.

După finalizarea primului modul de cursuri, elevii vor avea vacanță de toamnă timp de o săptămână în intervalul: sâmbătă, 25 octombrie – duminică, 2 noiembrie 2025.

Cursurile se reiau luni, 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul, care se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025.

Calendar an școlar 2025-2026

Anul școlar 2025 – 2026 este structurat pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025

vacanța de toamnă : de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025

: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025 cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025

vacanța de iarnă : de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026

: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026 cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare

vacanța de schi : o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 În Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie

: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026 cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026 În Alba, cursurile încep din 2 martie

vacanța de primăvară : de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026

: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026 cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026

vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Școala altfel și Săptămâna verde

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025-3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News