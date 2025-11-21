Val de praf saharian peste România, până duminică. Regiunile în care vor putea fi observate depunerile

România va fi traversată de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian de vineri, 21 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie, potrivit unei atenționări ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării.

Circulația aerului în următoarele zile se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și implicit deasupra României, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Astfel, depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice.

Fenomenul va fi mai evident în intervalele cu ploaie, când particulele se vor depune odată cu precipitațiile.

