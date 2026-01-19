Vârstnic din Teiuș, trimis în judecată pentru viol. A întreținut de două ori raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 15 ani

Ioan P., un vârstnic de 65 de ani din Teiuș va ajunge în fața magistraților Judecătoriei Aiud pentru viol. În data de 19 ianuarie 2026, dosarul a trecut de stadiul de cameră preliminară pe rolul Judecătoriei Aiud.

Mai pe scurt judecătorii au admis rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Bărbatul arestat preventiv la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud va fi judecat pentru două fapte. Mai exact pentru două fapte de viol, după ce a întreținut raporturi sexuale, cu o minoră în vârstă de 15 ani.

Din câte se pare acesta a întreținut raporturi sexuale cu minora în data de 18 septembrie 2025 dar și 20 septembrie 2025. Cum minora are mai puțin de 16 ani, iar diferența de vârstă dintre inculpat și minora este mai mare de șapte ani, bărbatul va fi judecat pentru viol.

VEZI ȘI: Bărbatul în vârstă de 65 de ani din Teiuș care a avut relații intime cu o minoră de 15 ani, arestat preventiv pentru 30 de zile

Inițial, la momentul arestării preventive anchetatorii au comunicat că ar fi fost vorba doar de un act sexual între cei doi, dar în urma anchetei s-a stabilit că au avut două interacțiuni, cei doi.

În data de 19 ianuarie 2026, acesta a cerut să fie lăsat în control judiciar sau în arest la domiciliu, dar magistrații nu au admis cererea acestuia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News