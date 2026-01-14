Connect with us

Vârstnicul rănit grav în explozia din Fărău A DECEDAT. Soția se află în stare gravă pe secția de ATI a spitalului din Alba Iulia

Publicat

acum 1 minut

Vârstnicul din Fărău, în vârstă de 78 de ani, rănit grav în urma exploziei unei butelii, a decedat la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Informația a fost confirmată pentru alba24.ro, de reprezentanții unității medicale. 

De asemenea soția sa, tot în vârstă de 78 de ani, se află internată pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Potrivit medicilor prognosticul în cazul acesteia este rezervat. 

Reamintim că marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 18.10 în casa celor doi din Fărău a avut loc o explozie, urmată de un incendiu violent. Mai pe scurt butelia a explodat.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, la data de 13 ianuarie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, la un imobil de pe raza localității Fărău, a avut loc o explozie urmată de un incendiu.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 78 de ani, din localitatea Fărău, în timp ce manipula o butelie de gaz, aceasta s-ar fi aprins, iar ulterior, ar fi explodat.

Atât bărbatul, cât și femeia, ambii în vârstă de 78 de ani, au suferit leziuni corporale grave, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest incident, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

