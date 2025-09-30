Vești proaste pentru românii cu credite: Indicele IRCC a atins un nivel record – peste 6%. Cât cresc ratele, de la 1 octombrie

Vești proaste pentru români: Indicele IRCC a atins un nivel record – peste 6%. Peste 400.000 de români cu credite în lei vor plăti rate lunare mai mari începând cu 1 octombrie 2025, după ce Indicele de Referință pentru Creditele acordate Consumatorilor (IRCC) a atins un nivel record de 6,06%. Este cea mai mare valoare înregistrată de acest indicator de când a fost introdus în sistemul bancar românesc, în 2019.

Ce este IRCC și cum afectează creditele românilor

IRCC reprezintă indicele de referință utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele în lei cu dobândă variabilă, acordate după mai 2019. Acest indicator este calculat trimestrial de Banca Națională a României (BNR) pe baza dobânzilor medii practicate în tranzacțiile interbancare.

Valoarea de 6,06% reflectă media dobânzilor din trimestrul al doilea al anului 2025 (aprilie-iunie) și va fi aplicată pentru o perioadă de trei luni, începând cu 1 octombrie și până la finalul anului 2025.

Cine sunt românii afectați de creșterea IRCC

Majorarea IRCC va avea impact direct asupra a aproximativ 400.000 de persoane care au contractat credite în lei cu dobândă variabilă:

Potrivit datelor BNR, aproximativ 300.000 de români au credite ipotecare , inclusiv prin programele guvernamentale Prima Casă și Noua Casă

Creșterea vine într-un context economic marcat de instabilitatea politică din primăvara anului 2025, efectele fiind resimțite acum, din cauza aplicării indicelui cu o întârziere de un trimestru.

Vești proaste pentru românii cu credite. Cât cresc ratele la creditele ipotecare

Analiștii Ziarului Financiar au realizat simulări prin platforma Conso.ro – care oferă simulatoare de credite – pentru a arăta cum influențează creșterea IRCC nivelul ratelor la creditele ipotecare în lei. Simulările au fost făcute pentru o perioadă de 30 de ani, presupunând o marjă fixă de 3% aplicată de bancă, scenariu frecvent întâlnit în contractele cu dobândă variabilă.

Pentru un credit de 200.000 de lei:

Rata actuală: 1.545 lei

Rata din octombrie: 1.711 lei

Creștere: 166 lei (10,7%)

Pentru un credit de 250.000 de lei:

Rata actuală: 1.931 lei

Rata din octombrie: 2.139 lei

Creștere: 208 lei (10,8%)

Pentru un credit de 300.000 de lei:

Rata actuală: 2.212 lei (cu marjă de 2,5%)

Rata din octombrie: 2.320 lei

Creștere: 108 lei (aproximativ 4,9%)

Pentru credite mai mari:

La un credit de 400.000 de lei, creșterea este de aproximativ 144 lei

La un credit de 500.000 de lei, majorarea ajunge la 180 lei

Există și vești bune: IRCC va scădea din ianuarie 2026

Deși situația actuală este dificilă, există motive de optimism pentru viitor. Conform estimărilor, începând cu 1 ianuarie 2026, IRCC va scădea la 5,68%, ceea ce va aduce o reducere a ratelor lunare.

Pentru exemplul unui credit ipotecar de 200.000 de lei pe 30 de ani, rata lunară se va reduce de la 1.711 lei (octombrie 2025) la aproximativ 1.603 lei (ianuarie 2026), oferind o ușurare de peste 100 de lei pe lună pentru debitori.

Situația celor cu credite legate de ROBOR

Aproximativ 190.000 de români care au credite mai vechi, legate de indicele ROBOR, se află într-o situație ușor diferită. Experții financiari observă o evoluție descrescătoare a ROBOR, care se menține totuși la un nivel ridicat de 6,24% ca medie lunară – peste nivelul actual al IRCC.

ROBOR rămâne la cote înalte, în jur de 6,5%, din cauza mai multor factori economici:

Inflația persistentă

Deficitul bugetar ridicat

Politica monetară restrictivă a BNR

Cum pot românii să facă față creșterii ratelor

În contextul acestor majorări, persoanele cu credite în lei ar putea lua în considerare următoarele măsuri:

Reevaluarea bugetului familial pentru a integra noile costuri

pentru a integra noile costuri Negocierea cu banca pentru posibile condiții mai favorabile

pentru posibile condiții mai favorabile Refinanțarea creditului , dacă există oferte mai avantajoase pe piață

, dacă există oferte mai avantajoase pe piață Rambursări anticipate, dacă este posibil din punct de vedere financiar

